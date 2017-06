Pretul telefoanelor Nokia 6, Nokia 5 si Nokia 3, in Romania

In cadrul unui eveniment cu presa ce a avut loc saptamana aceasta in Bucuresti, HMD Global (detinatorul licentei exclusive asupra brandului Nokia pentru producerea si comercializarea de telefoane si tablete la nivel global), a lansat pe piata romaneasca primele telefoane Nokia cu Android din 2017: Nokia 6, Nokia 5 si Nokia 3.

Noile smartphone-uri cu Android stock (experienta curata) lansate in premiera la Mobile World Congress 2017, in Barcelona, sosesc de luna aceasta si in Romania.

Nokia 6

Cel mai puternic model, Nokia 6, este construit dintr-o singura bucata de aluminiu si dispune de un ecran IPS LCD de 5.5″ in diagonala cu rezolutie Full HD. In plus, este echipat cu procesorul Qualcomm Snapdragon 430 si GPU Adreno 505. Telefonul va fi disponibil incepand cu finalul acestei luni pe negru si argintiu, ambele in varianta dual SIM la un pret de 1.120 lei (tva inlcus).

La fel ca Nokia 6 si Nokia 5 dispune o constructie realizata dintr-un singur bloc metalic, de un ecran IPS LCD de 5.2″ in diagonala cu rezolutie HD, acelasi procesor si aceeasi baterie de 3.000 mAh ca pe Nokia 6. Si acest model dual SIM va fi disponibil in Romania spre finalul lunii iunie pe negru si argintiu, la un pret de 950 lei (tva inclus).

Nokia 5

Nokia 3, cel mai accesibil model dar si cel mai putin performant, este la fel realizat dintr-un singura bucata de aluminiu si este echipat cu procesorul Mediatek MT6737, cu un ecran de 5″ in diagonala si rezolutie HD si o baterie de 2.650 mAh. Telefonul este de saptamana aceasta disponibil in Romania, in variante pe negru mat si alb cupru la pretul de 700 lei (tva inclus).

Toate cele trei telefoane ruleaza sistemul de operare mobil Android 7.0 Nougat.