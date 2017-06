Microsoft lanseaza consola Xbox One X. Pret si specificatii tehnice

In cadrul evenimentului anual dedicat industriei de video games (jocuri video) – E3 (Electronic Entertainment Expo), de la care Microsoft nu putea sa lipseasca, compania a anuntat lansarea celei mai noi console de gaming din seria Xbox – Xbox One X.

Microsoft s-a concentrat pe trei lucruri atunci cand a creat Xbox One X, si anume: pe putere (performanta), design si compabilitate. Astfel, Xbox One X estea cea mai compacta/mica consola din serie dar si cea mai performanta fiind echipata cu un procesor octa-core AMD customizat tactat la frecventa de 2.3GHz, cu un accelerator grafic de 6 teraflopi tactat la 1.17GHz si 12GB GDDR5 RAM (video). Consola este capabila sa livreze grafica 4K/HDR in jocuri avand integrata tehnologia Dolby Atmos. Ce e interesant la noua consola, e tehnologia de supersampling care permite redarea imaginii grafice la o calitate impecabila pana si pe televizoarele Full HD (1.080p), care nu dispun de tehnologie 4K, ceea ce inseamna ca nu e necesara achizitionarea unui televizor 4K HDR, desi se recomanda unul pentru o experienta vizuala deosebita in jocuri. Consola este compatibila cu toata libraria de jocuri si cu accesoriile consolelor anterioare din gama Xbox One si vine cu un cititor de discuri Blue-Ray, ceva ce PlayStation 4 Pro nu are.

O alta premiera o reprezinta sistemul de racire al Xbox One X bazat pe lichid, care promite sa mentina consola in permanenta la o temperatura adecvata. Per total, noua consola este cea mai puternica consola lansata vreodata si e normal sa fie asa.

Pretul consolei Xbox One X este de 500$ si va fi disponibila comercial din luna noiembrie a acestui an.