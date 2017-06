Noile tarife roaming din 15 iunie 2017 (apeluri, sms si internet)

Se stie deja de cativa ani ca, incepand cu data de 15 iunie 2017, minutele, SMS-urile si datele (internet pe mobil) consumate in roaming in interiorul Uniunii Europene (UE) si tarilor din Spatiul Economic European (SEE) se vor scadea din resursele nationale incluse. Dupa epuizarea acestora, consumul va fi tarifat la fel ca in Romania, in afara propriei retele, dar in limitele unei utilizari rezonabile. Se realizeaza astfel trecerea completa la „Roam like at home”, sistemul de tarifare european menit sa protejeze utilizatorii de grija facturii de roaming in tarile UE, dar si in Norvegia, Islanda si Liechtenstein (SEE).

Cine are dreptul sa beneficieze de „Roam like at home”

Noile conditii se aplica in mod automat tuturor planurilor tarifare cu serviciul de roaming inclus, achizitionate atat inainte de 15 iunie 2017, cat si dupa aceasta data. Pentru a beneficia de „Roam like at home” clientii existenti nu trebuie sa-si achizitioneze un nou plan tarifar sau sa isi reinnoiasca abonamentul in vigoare.

De „Roam like at home” nu vor beneficia clientii care aleg in mod expres un plan tarifar alternativ pentru serviciul de roaming in UE/SEE. Totusi, clientii care au facut o astfel de alegere au dreptul sa revina la „Roam like at home” fara niciun cost suplimentar.

Cum se tarifeaza consumul in roaming in UE/SEE

Apelurile si SMS-urile:

Incepand cu data de 15 iunie 2017, apelurile (minutele) efectuate si SMS-urile trimise in roaming, catre orice destinatie din UE/SEE (inclusiv catre orice numar de telefon din Romania) se scad, pana la epuizarea lor, din minutele si SMS-urile nationale incluse, dupa care se aplica tarifele din Romania, pentru traficul in afara propriei retele.

Apelurile si SMS-urile primite in roaming in UE/SEE sunt gratuite.

Internet – datele (MB/GB):

Ca regula generala, datele (MB/GB) consumate in roaming in UE/SEE se scad, pana la epuizarea lor, din datele nationale incluse, dupa care se aplica tarifele din Romania.

Totusi, in cazul planurilor tarifare cu date nelimitate, furnizorii pot stabili o limita de date (MB/GB) care pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara costuri, urmand sa aplice dupa epuizarea acesteia un tarif de maxim 7,7 Euro/GB (0,0077 Euro/MB), fara TVA. Afla mai multe detalii despre cum va fi tarifat consumul de date in roaming aici.

Posibile exceptii de la tarifarea unitara in UE/SEE

Furnizorii care nu sunt in masura sa sustina comercial furnizarea „Roam like at home” pot solicita si pot fi autorizati de autoritatea nationala de reglementare, in urma unei analize, sa perceapa utilizatorilor o suprataxa in plus fata de tarifele nationale, inca de la primul minut/SMS/MB consumat in roaming in UE/SEE.

Cum va fi prevenit consumul abuziv sau anormal in roaming in UE/SEE

Pentru a preveni folosirea abuziva sau anormala a roaming-ului in UE/SEE, adica folosirea in alte scopuri decat pentru calatorii ocazionale in afara Romaniei, de exemplu utilizarea permanenta in UE/SEE a serviciilor de roaming, orice furnizor poate defini o politica de utilizare rezonabila a acestui serviciu.

Clientilor care depasesc utilizarea rezonabila a serviciului de roaming in UE/SEE li se pot aplica anumite suprataxe, in plus fata de tarifele nationale. Valoarea acestor suprataxe nu poate depasi un anumit plafon. Afla mai multe detalii despre suprataxele aplicabile in roaming aici.

Conditiile de utilizare rezonabila a serviciului de roaming in UE/SEE trebuie descrise, in mod detaliat, in contractele dintre furnizori si clienti.

Se vor putea aplica suprataxe pentru consum abuziv sau anormal in urmatoarele situatii: