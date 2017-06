Fata, spatele si scheletul metalic al telefoanelor iPhone 8, iPhone 7S si 7S Plus fotografiate

Zvonurile care sugerau ca Apple va lansa anul acesta cele doua modele de iPhone traditionale (upgrade la modelele din 2016), si anume: iPhone 7S si iPhone 7S Plus, alaturi de iPhone 8 (modelul aniversar), par sa prinda contur tot mai mult.

O noua serie de fotografii care ne arata sasiul (scheletul metalic), fata si spatele celor trei telefoane mai sus mentionate, vin sa intareasca zvonul ca Apple va renunta la butonul fizic Home (acasa) in favoarea unui display AMOLED aproape cat tot corpul telefonului, cu margini foarte, foarte inguste. Ceea ce inseamna ca, senzorul pentru amprente, va fi integrat in partea de jos a display-ului (in ecran), asa cum se auzea inca de acum cateva luni in urma, lucru confirmat si de aceste imagini pe care nu se poate seziza un senzor de amprente pe spatele viitoarelor modele de iPhone.

Mai mult, se pare, ca doar iPhone 8 va beneficia de o camera duala pozitionata pe verticala, iPhone 7S si 7S Plus vor ramane la traditionala camera amplasata pe orizontala, la fel ca generatiile anterioar de iPhone, lucru ce se poate observa in fotografia de mai jos, in care sunt comparate fata si spatele lui iPhone 8 cu spatele celor doua telefoane din seria 7S.

Toate cele trei modele sunt asteptate sa debuteze in cadrul evenimentului Apple care va avea loc undeva la inceputul lunii septembrie 2017 (la toamna).