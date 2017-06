Adata lanseaza memoriile UC360 si UC370 (stick-uri/flash USB)

Adata anunta astazi lansarea noilor memorii USB UC360 si UC370 de tip “on the go” (OTG). Cu ajutorul protocolului OTG, ambele modele asigura o conectivitate rapida si fara nevoie de drivere suplimentare, fiind compatibile cu orice dispozitiv echipat cu port USB. Ambele modele sunt produse de tip 2-in-1, UC360 are USB-A si Micro USB, iar UC370 combina USB-A cu USB-C. Transferul de date se face la viteze USB 3.1, ambele dispozitive fiind create pentru durabilitate si compatibilitate cu dispozitive cu Windows, Mac OS, Android si o serie de platforme cum ar fi consolele de jocuri sau televizoarele inteligente. Consumatorii pot alege intre versiuni cu capacitate de 16GB, 32GB sau 64GB.

UC360: stocare compact pentru orice necesitate

UC360 reuseste sa potriveasca conectorii USB-A si Micro USB pe sasiul sau ultracompact. Dispune si de o curelusa convenabila, pentru ca utilizatorii sa il poata atasa la chei, poseta, centuri si alte elemente pentru a preveni pierderea si pentru a facilita mobilitatea. Cu o greutate de doar 3,8g, UC360 redefineste conectivitatea universala la viteze de pana la 5Gbps.

UC370: USB-C pe un produs On The Go

ADATA a creat unitatea UC370 OTG pe fondul popularitatii in crestere a porturilor USB-C reversibile. Pe o parte, dispozitivul are conectorul USB-A omniprezent, in timp ce pe cealalta parte acesta are un conector USB-C. Prin intermediul acestui produs, utilizatorii primesc acces la o multime de dispozitive, inclusiv la cele mai recent aparute pe piata. UC370 suporta transferuri de date de pana la 10Gbps si cantareste doar 3,7g. Dispune si de o curelusa care ajuta la mobilitate si la purtare, fiind un produs versatil si cu un capac elegant, pentru conectorul USB-C.

Eleganta metalica cuplata cu o constructie robusta

Fiind foarte compacte si usoare, modelele UC360 si UC370 sunt construite folosind metodologia chip-on-board, cunoscuta si ca COB. Astfel, acestea sunt rezistente si bine protejate de socuri, caderi, praf si lichide. Datorita unui sasiu realizat din metal durabil in locul plasticului simplu, cele doua produse beneficiaza de o rezistenta suplimentara, cu aspect elegant.