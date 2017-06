Lenovo Moto G5 Review – Cel mai bun smartphone de buget in 2017

Motorola a construit o linie de telefoane Moto care inca se afla printre preferintele utilizatorilor de smartphone la nivel global, iar Lenovo tine sa continue aceasta traditie dupa achizitia brandului american Motorola prin lansarea unor noi modele in 2017, printre care se numara si Moto G5 aflat in aceasta perioada in redactia noastra pentru teste.

Anul acesta Lenovo ridica mingea la fileu producatorilor adaugand telefoanlor sale din gama Moto G o carcasa partial metalica, o experienta Android curata, 1GB memorie RAM in plus, un senzor pentru amprente si un pret atractiv.

Despre toate acestea vom detalia in minutele urmatoare in acest review.

Sa-ncepem!

Aspect / Afisaj

Avand carcasa metalica partial si insertii din material plastic care imita metalul pentru o receptie a semnalului radio cat mai buna, telefonul Moto G5 face o impresie buna la capitolul design, si numai la o inspectie mai atenta a marignilor, capacului spate si a butoanelor se pot observa mici hibe de constructie in ceea ce priveste estetica sa, insa per total telefonul surprinde placut la acest capitol. Spuneam ca, telefonul, beneficiaza de un capac pe spate care permite accesarea baterie ce este detasabila si a sloturilor SIM si micro SD (suporta carduri de memorie de pana la 256GB). Pe partea din fata avem nou senzor pentru amprente introdus in premiera de Lenovo pe aceasta gama Moto G, un display de 5″ despre care vom detalia imediat, deasupra lui sunt ear-piece-ul si logo-ul Moto precum si camera frontala de 5MP si senzorul de proximitate. Pe partile laterale ale telefonului se afla pozitionate butonul Power si cel de volum +/- , in partea de jos este amplasat portul micro USB 2.0 iar sus jack-ul audio de 3.5mm. In timp ce pe spate se afla logo-ul ‘M’ iar deasupra camera foto de 13MP cu blit.

Moto G5 cantareste exact 145 de grame si masoara 144.3mm lungime x 73mm latime x 9.5 mm grosime ceea ce inseamna ca este mai mic in dimensiune si mai compact datorita ecranului de doar 5″ comparativ cu cel de 5.5″ de pe Moto G4 de anul trecut (2016). Si, daca tot suntem la capitolul display, sa mentionam faptul ca Lenovo a echipat telefonul cu un panou IPS LCD multi-tactil cu rezolutie Full HD (1.920 x 1.080 pixeli) si o densitate de 441 pixeli per inch. Culorile sunt vibrante si unghiurile de vizualizare decente pentru un telefon dintr-o gama de produse accesibile ca pret, iar tot acest afisaj este protejat de un strat de sticla Gorilla Glass 3.

Hardware

Lenovo a echipat noua generatie de Moto G cu un Qualcomm MSM8937 care chiar daca este un chipset entry-level, el ofera un procesor Snapdragon 430 octa-core de 1.4GHz cu acceleratorul grafic mobil Adreno 505 si optional clientul poate alege intre un model de telefon cu 2 sau cu 3GB memorie RAM si 16 sau 32GB spatiu intern pentru stocare fisiere. Noi, va sugeram modelul cu 3GB memorie RAM, daca alegeti sa il luati la un abonament pe doi ani de zile, avand astfel sanse sa ruleze decent si cu urmatoarea versiune de Android la finalul celor 2 ani de contract.

In testele benchmark efectuate in aplicatia AnTutu, Moto G5 a realizat un scor de 45.536 puncte, in timp ce in aplicatia Geekbench 4 a scos un scor de 623 puncte single-core, respectiv 2.600 puncte multi-core.

Din punct de vedere al conectivitati Moto G5 este disponibil in varianta 4G LTE single sau dual SIM, dispune de Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, are Bleutooth 4.2, GPS, micro USB 2.0 si radio FM, insa nu are NFC si port infrarosu, dar macar beneficiaza de acel senzor de amprente pentru o deblocare/blocare rapida.

Sunetul este redat destul de zgomotos pentru un difuzor standard ce echipeaza un telefon de buget, suficient cat sa puteti urmari videoclipuri pe YouTube la o calitate multimedia (audio si video) decenta.

Software

Capitolul software este unul din atuurile acestui smartphone Moto G5 deoarece este livrat cu versiunea curata Android 7.0 Nougat. In plus, bara de notificari permite customizarea iconitelor dupa placul utilizatorului, telefonul beneficiind si de functia split screen/split view care permite rularea simultana pe ecran a doua aplicatii. De asemenea, telefonul Moto G5 dispune de functia de inclinare a telefonului cand se afla in stand by pe masa, pentru a putea arunca o privire si a afla rapid data zilei, nivelului bateriei sau ora exacta.

Beneficiind de o interfata grafica curata Android UI-ul telefonului este fluida, astfel ca utilizarea lui va fi o incantare pentru posesorul de Moto G5.

Sa mai spune ca telefonul vine si cu o serie de functii software pe baza de gesturi (miscare), si anume: daca scuturam telefonul de doua ori putem accesa lanterna (aprinde blitul de pe spate instantaneu) sau putem accesa camera foto prin rotirea telefonului cu o singura mana.

Camera

Camera foto fotografiaza la o calitate mai mult decat satisfacatoare pentru un telefon de buget – 4.160 x 3.120 pixeli si filmeaza la rezolutie Full HD dupa cum se poate observa din sample-ul video atasat si din galeria foto realizata cu camera de 13MP de pe spatele telefonului. Camera dispune de blit, autofocus si un unghi de deschidere f/2.0.

Camera frontala dotata cu senzor de 5MP se comporta la fel de ok in modul selfie si in video conferinte, astfel ca pentru bugetul cheltuit pe acest smartphone experienta camerelor foto este chiar decenta.

Baterie

Echipat cu o baterie detasabila de 2.800 mAh telefonul are o autonomie de functionare de o zi (pana la 12 ore), ceea ce inseamna ca la o incarcare full veti avea baterie pana seara tarziu cand ajungeti acasa, asta daca nu abuzati de conexiunea 4G pe care telefonul o ofera. Incarcarea bateriei de la 0 la 100% se efectueaza in aproximativ 60 de minute. Din pacate, acest model nu dispune de functia de incarcare rapida – Turbo Charge (numai modelul Moto G5 Plus vine cu aceasta caracteristica) dar primeste in cutie un incarcator cu incarcare rapida.

Concluzie

Moto G5 costa in varianta cu 2GB si 16GB memorie RAM numai 200 de euro ceea ce il face sa fie unul dintre cele mai bune telefoane din 2017 la acest nivel de pret, pentru ceea ce ofera: o camera foto mai mult decat decenta, o baterie cu autonomie de o zi, o experienta Android stock si un design luxuriant chiar da ca cu mici compromisuri de material la realizarea constructiei carcasei. Un raport calitate – pret excelent am putea spune.

Minusuri:

plasticul utilizat la imbinarile capacului metalic cu restul carcasei

nu dispune de port infra rosu

Plusuri:

display interesant cu rezolutie Full HD

design luxuriant pentru un telefon accesibil

4G LTE

experienta curata Android

Moto G5, desi disponibil in Europa inca din luna aprilie, in Romania, telefonul inca nu este disponibil pe canale oficiale, insa vom actualiza acest review cu pretul telefonului atunci cand el va aparea in oferta magazinelor de retail sau a operatorilor telecom locali.