LG lanseaza G6 Plus cu 128GB si casti premium Bang&Olufsen Play

Anuntat inca din februarie (2017) la un pret destul de piperat, LG G6, este de putin timp disponibil pe piata din Romania, insa intre timp LG Electronics a anuntat lansarea unei noi variante a acestui smartphone despre care stiam ca trebuie sa soseasca inca de la inceputul acestei luni.

Astfel, LG lanseaza un model G6 mai bine echipat din punct de vedere al spatiului intern de stocare (dublu memorie – 128GB), cu tehnologie de incarcare wireless, va fi disponibil in trei noi nuante de culoare – Optical Astro Black (negru), Optical Marine Blue (albastru) si Optical Terra Gold (auriu) si va include in cutia in care este livrat cate o pereche de casti premium Bang & Olufsen Play.

LG lanseaza G6 Plus

In schimb, noul LG G6+ (Plus), va retine cei 4GB memorie RAM, ecranul Full Vision de 5.7″ si platforma mobila Qualcomm Snapdragon pe care producatorul sud coreean a introdus-o in februarie odata cu lansarea varfului de gama G6.

Pe langa modelul G6+, LG Electronics a mai anuntat si o varianta G6 de 32GB care va fi echipata cu tehnologie de incarcare wireless dar care nu va fi comercializat decat pe anumite piete de pe glob conform comunicatului dat publicitatii de catre producatorul sud coreean.

Ramane sa aflam daca acest model va ajunge si pe piata romaneasca pe canale oficiale, sau daca el va fi importat neoficial de anumite magazine de retail de la noi.