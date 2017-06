Smart N8 si Smart Tab N8, noile gadgeturi Vodafone sub brand propriu

Operatorul telecom Vodafone Romania, anunta introducerea gadgeturilor Smart N8 si Smart Tab N8 in oferta sa, doua modele lansate sub brand propriu compatibile 4G care dispun de Android ultima versiune (Nougat).

Vodafone Smart N8 este un smartphone cu design elegant, premiat in acest an la iF Design Award, una dintre cele mai celebre si prestigioase competitii de design. Vodafone Smart N8 are integrat un senzor de amprenta pozitionat pe spatele telefonului pentru o securitate sporita, smartphone-ul oferind utilizatorului si posibilitatea de a realiza plati prin intermediul NFC. Totodata, noul smartphone incorporeaza elemente tehnologice performante, precum display-ul de 5”, memorie RAM de 1.5GB si camera video principala de 13 MP. Vodafone Smart N8 este disponibil in doua variante de culori, si anume Graphite si Gold.

Tableta Vodafone Smart Tab N8 are memorie RAM de 2GB, precum si un display de 10.1”. Datorita ecranului generos, utilizatorii se vor putea bucura de streaming video de calitate, la viteze 4G. Mai mult, Vodafone Smart Tab N8 dispune de functii de control parental al continutului accesat, precum si de posibilitatea de a configura timpul de utilizare a tabletei de catre minori.

Ambele modele se regasesc in oferta Vodafone alaturi de unul din abonamentele Red.