OnePlus 5, anuntat cu 8GB RAM si procesor Snapdragon 835

In cadrul unui eveniment transmit in direct pe internet cu sprijinul celor de la Facebook Inc, OnePlus, a lansat pe piata noul “flagship killer” OnePlus 5, echipat cu nu mai putin de 8GB memorie RAM, cu cel mai puternic CPU disponibil comercial in acest moment – Snapdragon 835 si cu o camera duala care promite imagini mai clare ca cele realizate de iPhone 7.

Noul smartphone OnePlus 5 realizat din aluminiu masoara 7.3mm grosime si cantareste 153 de grame, ceea ce il face foarte subtire dar suficient de rezistent. Telefonul dispune de o baterie de 3.300 mAh si beneficiaza de tehnologia Dash Charge pentru incarcare rapida, atat de rapida incat reuseste sa bata Galaxy S8 la acest capitol conform clipului demonstrativ prezentat de compania chineza in timpul transmisiei directe pe internet.

Telefonul este echipat cu un senzor pentru amprente integrat in butonul Home, cu Bleutooth 5.0, cu jack 3.5mm, NFC, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, port USB-C, GPS si un LED color pentru notificari. De asemenea, OnePlus 5 dispune de un singur difuzor stereo amplasat in partea de jos langa portul USB-C.

OnePlus 5 va fi disponibil in variante cu carcasa metalica pe Midnight Black (negru mat) sau Slate Gray (nuanta mai inchisa de gri) incepand de la 500 Euro si creste in functie de spatiul intern (64 GB sau 128GB) si de memoria RAM (6GB sau 8GB RAM).