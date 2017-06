LG V30 cu camera duala, spate din sticla, incarcare wireless si Snapdragon 835

Cu toate ca, in Romania, seria de telefoane performante cu doua ecrane LG V nu e atat de cunoscuta cum sunt varfurile de gama sau seriile de nivel mediu si cele accesibile pe care mizeaza producatorul sud coreean in tara noastra, LG V30, ar putea fi un model pe care il vom vedea din toamna in magazinele de retail si oferta operatorilor telecom locali.

Conform unui zvon aparut de curand in presa de specialitate de peste ocean, LG V30 va beneficia de acelasi sistem dual de camera ca si LG G6 dar va sosi si cu incarcare wireless, ceea ce inseamna ca cel putin spatele telefonului va fi realizat din sticla si nu din metal pentru a putea permite incarcarea bateriei prin utilizarea acestui tip de tehnologie de incarcare.

De asemenea, se vorbeste despre posibilitata ca LG V30 sa fie primul telefon al celor de LG Electronics care sa soseasca echipat cu procesorul Snapdragon 835, cu 6GB memorie RAM si acelasi display FullVision la o diagonala de 6.2″ si cu aceeasi rezolutie Quad HD+ ca si G6.

Telefonul ar putea fi anuntat in preajma debutului targului expozitional anual IFA 2017, de la Berlin.