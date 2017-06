Samsung lanseaza Galaxy S8 Roz si anunta vanzari de peste 1.3 milioane de unitati

Anuntate la finalul lunii martie 2017, telefoanele din gama Galaxy S8 cu Infinity Display si chipset Snapdragon 835 / Eynos 8895, s-au vandut foarte bine in cele peste 45 de zile de cand au ajuns pe rafturile magazinelor de pe glob.

Samsung Electronics anunta ca a vandut in aceasta perioada peste 1.3 milioane de telefoane S8 numai in Coreea de Sud, si probabil alte cateva milioane in toata Asia, Statele Unite si Europa.

Samsung lanseaza Galaxy S8 Roz

Pe langa cele 5 culori anuntate in cadrul evenimentului de presa organizat pe 29 martie, Samsung Electronics introduce de saptamana aceasta un nou model dedicat sexului frumos – Galaxy S8 Roz.

Telefonul in varianta pe roz este disponibil momentan numai in Taiwan, insa ne asteptam ca el sa ajunga si pe piata din Romania in urmatoarele luni.

Galaxy S8 are un pret ce variaza intre 3.500 si poate ajunge pana la 4.500 lei, in functie de model si de caracteristicile optionale alese de client si de magazinul care il comercializeaza la noi.