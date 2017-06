RCS&RDS lanseaza servicii VoLTE (4G) din toamna

In cadrul unui eveniment cu presa ce a avut loc astazi de dimineata in Bucuresti, compania RCS&RDS a anuntat ca se pregateste sa lanseze pe piata servicii VoLTE si VoWiFi din aceasta toamna.

Ce inseamna acest lucru? Clientii Digi Mobil vor avea acces la servicii de voce 4G prin tehnologia VoLTE si servicii de voce Wi-Fi (apeluri wifi) prin telefoanele si tabletele compatibile. Finlaizarea testelor si lansarea serviciilor ar urma sa debuteze undeva in lunile august sau septembrie 2017, preconizeaza operatorul RCS&RDS.

Tehnologia Voice over LTE (VoLTE) permite realizarea unei convorbiri telefonice prin reteaua 4G fara a mai necesita trecerea automata a terminalului din reteaua de date 4G catre cea clasica pentru voce, 3G. Astfel, prin intermediul serviciului Voce 4G, utilizatorii Digi Mobil vor beneficia de conectarea aproape instantanee a apelului, timpul de asteptare din momentul initierii apelului si până în momentul în care e apelat telefonul destinatarului scazand sub două secunde. Totodata, convorbirile prin rețeaua 4G vor avea o calitate si claritate a sunetului mult mai ridicate. In plus, va fi posibila realizarea simultana de apeluri telefonice cu sesiuni de download si streaming la viteze 4G.

„Dupa cum i-am obisnuit deja pe utilizatorii serviciului Digi Mobil, in mod transparent si corect, continuam sa mentinem cele mai mici tarife existente pe piata pentru voce si date. Totodata, cautam permanent sa imbunatatim si calitatea serviciului, astfel incat abonatii nostri sa beneficieze de cea mai mare cantitate de date inclusa in abonamentele din Romania, adica 50GB/luna, fara costuri suplimentare. Astfel, serviciul de voce 4G ne va ajuta sa punem si mai bine in valoare acoperirea in continua extindere a retelei Digi Mobil, combinata cu stabilitatea semnalului si calitatea sunetului. Toate acestea, la preturi adaptate puterii de cumparare din Romania.” declaraVicepresedinte RCS & RDS.

Prin intermediul serviciului Voce Wi-Fi, bazat pe tehnologia Voice over Wi-Fi (VoWiFi), utilizatorii Digi Mobil vor beneficia de o acoperire mai buna de interior, in spatii cu semnal redus sau chiar si fara semnal de retea mobila. Apelul se va realiza prin reteaua wireless proprie a utilizatorului, daca acesta este abonat si la serviciul de internet fix de mare viteza Digi Net Fiberlink, sau prin reteaua nationala de hot-spot-uri Digi Wi-Fi.

Serviciile Voce 4G si Voce Wi-Fi, precum si activarea acestora vor fi gratuite pentru toate abonamentele din oferta. Este suficient ca apelantul sa foloseasca un telefon compatibil VoLTE/VoWiFi și să se gaseasca în aria de acoperire 4G a retelei Digi Mobil sau a unui hot-spot Wi-Fi.

In acest moment (iunie 2017) RCS&RDS are o acoperire 3G in proportie de 99% pe teritoriul Romaniei, respectiv de 50% acoperire 4G, in timp ce numarul clientilor Digi Mobil a trecut de 3.3 milioane informeaza compania.