Evolio X-Watch Sport Review – Un smartwatch pentru cei cu spirit aventurier

Evolio si-a creat o intreaga linie de smartwatch-uri la pret accesibil sub gama X-Watch care mai de care mai interesant, iar printre ele se numara si cel mai nou model X-Watch Sport lansat la finalul lunii mai, ce a ajuns la redactie de curand pentru teste si review.

Noul smartwatch este dedicat persoanelor active care practica sportul sau iubesc excursiile in natura, drumetiile (munte, mare etc), deoarece el este echipat cu GPS si o serie de senzori si functii care pot masura diferiti parametri in activitatile zilnice.

Design

Evolio X-Watch Sport imi aminteste cu nostalgie de primele mele ceasuri electronice anti-soc de la inceputul anilor 90, cand modele precum G-Shock-ul erau printre cele mai apreciate, mai ales de publicul tanar. Astazi, am putea spune ca X-Watch Sport duce la un alt nivel acel tip de ceas de mana rezistent la socuri prin versatilitatea si utilitatea functiilor sale smart. Avand o carcasa metalica realizata dintr-un aliaj de zinc X-Watch Sport beneficiaza de o constructie robusta prin definitie, facandu-l astfel sa fie una din primele alegeri ale celor care sunt in cautarea unui astfel de accesoriu de mana dedicat drumetiilor. Estetica ceasului este una tipica modelelor anti-soc aparute de a lungul ultimilor 20-30 de ani, diferenta in cazul de fata fiind facuta de faptul ca este un smartwatch si nu un ceas electronic sau mecanic, ceea ce reprezinta un avantaj deoarece utilizatorul lui este in permanenta conectat.

Nu e nici prea mare pentru a arata ciudat pe mana celor cu incheieturi subtiri de exemplu, dar nici prea mic ca sa nu poti executa comezi tactile. Ceasul masoara 12.1 mm grosime si cantareste numai 56 de grame. In plus, vine cu un buton principal rotativ care are functie de navigare in meniu prin rotirea sa, astfel ca nu e nevoie sa atingeti ecranul tot timpul. Cureau de prindere estea realizata din material cauciucat si placut la atingere, astfel ca ceasul sta confortabil pe incheietura mainii.

Hardware

Acest smartwatch este chipat cu un display tactil IPS color de 1.3″ in diametru. Ecranul ceasului X-Watch Sport dispune de rezolutie 240 x 240 pixeli ceea ce inseamna ca e de o dimensiune modica.

De asemenea, ceasul X-Watch Sport este dotat cu o serie de senzori de altitudine, de monitorizare a somnului, senzor pentru puls, termometru, barometru si dispune de GPS pentru a-i arata posesorului sau in permanenta pozitionarea acestuia in teren. Functii pe care le veti gasi utile atunci cand plecati la drum in concediu / vacante.

Procesorul care echipeaza acest ceas este un MediaTek MT2502C tactat la frecventa 260MHz, suficient pentru a functiona in parametri normali. Din punct de vedere al conectivitatii el soseste cu Bluetooth 4.0 astfel ca permite conexiunea cu un smartphone fie el cu Android sau iOS.

Software

Si daca tot am ajuns la acest capitol al softului, sa spunem ca smartwatch-ul Evolio ruleaza deja cunoscutul sistem de operare Linkit, a carui interfata grafica este simpla, eficienta si fluida. Ceasul este compatibil si poate fi conectat cu smartphone-urile care ruleaza sistemul de operare Android 4.2 sau o versiune mai noua, ori cu un iPhone care ruleaza iOS 7.3 sau o versiune mai recenta. De asemenea, ceasul beneficiaza de o serie de fete de ceas din care utilizatorul poate alege si seta foarte usor, dar si de un meniu in forma ciculara care poate fi accesat fie prin comenzi tactile ori prin intermediul butonului rotativ.

Baterie

X-Watch Sport este dotat cu o baterie a carei capacitate este de 360 mAh. Conform producatorului bateria tine 2-3 zile, insa in testele noastre nu a trecut de doua zile decat daca il foloseam cu GPS-ul dezactivat si cu luminozitatea la minim. Un aspect important este atentia la setarea de rotire a bratului atunci cand este purtat, deoarece daca este activa functia va aprinde mai mereu ecranul si implicit va consuma baterie mult mai rapid. Noi am tinut aceasta functie setata pe oFF fiindca de fiecare data cand vrei sa vezi ora exacta poti apasa butonul de langa cel rotativ si astfel economisiti energie. Incarcarea ceasului este una interesanta ce ne aminteste de smartwatch-uri mult mai scumpe precum Moto 360 2nd gen, deoarece vine cu un dock station (statie de incarcare prin inductie / pini conectori magnetici), iar pe langa faptul ca incarca bateria ceasului, acest dock are si functie de power bank, astfel ca atunci cand va aflati pe drum si ceasul e pe low battery, acesta poate fi reincarcat din bateria dock-ului in care trebuie sa stocati energie. Dock-ul are trei led-uri albastre care va arata nivelul de energie stocata.

Concluzie

X-Watch Sport este cel mai scump smartwatch din portofoliul celor de la Evolio dar si cel mai interesant de pana acum. El beneficiaza de o constructie foarte rezistenta la socuri avand carcasa metalica (rezistenta la apa si praf), dispune de o sumedenie de senzori de monitorizare, funcitii de apelare si raspuns apeluri telefonice direct de la incheietura mainii, un ecran color si o baterie care ofera 2-3 zile de utilizare cu ajutorul dock-ului inclus in pachetul in care este livrat.

Ceasul este disponibil de luna aceasta in oferta producatorului, dar il gasiti si in oferta partenerilor sai din retail la un pret de aproximativ 700 lei.