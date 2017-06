Adata anunta seria de HDD externe durabile HD710 Pro si modelul HD650

Adata Technology, a anuntat, astazi, lansarea unei nou game de hard-disk-uri externe durabile sub denumirea HD710 Pro si modelul HD650.

Modelele din gama HD710 Pro au fost imbunatatite fata de predecesorii acestora prin cresterea rezistentei la praf si apa la standard IP68 si prin adaugarea rezistentei la socuri la standard military-grade. Acest lucru sporeste siguranta datelor stocate impotriva deteriorarii sau a accidentelor ce pot surveni intr-un ritm de viata activ. Noile hard disk-uri HD710 Pro vor fi disponibile in 4 variante de culoare, cu o capacitate de pana la 4TB. Modelul imbunatatit HD650 are un design cu o combinatie de culoare albastru deschis cu negru, de asemenea cu capacitati de pina la 4TB – un nou punct de referinta pentru hard disk-urile externe. Impreuna, cele doua noi modele cu USB 3.1 completeaza portofoliul ADATA, oferind consumatorilor mai multe optiuni din care sa o aleaga pe cea potrivita nevoilor de zi cu zi.

HD710 Pro: mai durabil si mai spatios

Seria originala HD710 s-a dovedit a avea un real succes pentru dispozitive cu Windows, Linux si Mac OS. HD710 Pro vine cu imbunatatiri legate de rezistenta la apa si praf, sporind fiabilitatea pentru utilizarea in conditii vitrege si in aer liber. Aceasta serie depaseste de fapt cerintele standardului IEC IP68, produsele fiind complet izolate fata de praf si capabile sa reziste la scufundari de pana la 60 de minute, la o adancime de 2 metri de apa. Ating si depasesc si standardele MIL-STD 810G 516.6 fiind rezistente la socurile si impactul asociat cu caderi de la 1,5 metri. HD710 Pro sunt construite cu un triplu strat protector si sunt echipate cu tehnologia cu senzor G-Shock care opreste si reporneste activitatea drive-ului atunci cand se detecteaza socuri sau vibratii ce ar putea afecta datele stocate. Hard disk-ul este echipat cu un capac ergonomic pentru portul USB oferind astfel o deschidere/inchidere usoara si un canal de jur imprejur, pentru stocarea cablului USB. Variantele rosu, galben si albastru au capacitati de 1TB/2TB, iar varianta neagra urca pana la 3TB/4TB.

HD650: o noua nuanta a unui clasic dovedit, cu capacitate de 4TB

Precum HD710 Pro, si HD650 are o constructie cu triplu strat pentru a proteja datele stocate si este echipat cu aceeasi tehnologie cu senzor G-Shock. Versiunea imbunatatita HD650 are o carcasa de culoare albastru deschis cu negru si ofera utilizatorilor capacitati de stocare de pana la 4TB, dublu fata de modelele anterioare ale acestei serii. Aceasta capacitate a fost posibila pana acum doar pe un hard drive voluminos si care necesita alimentare dedicata, astfel ca HD650 reprezinta si un pas important in a oferi utilizatorilor eficienta, valoare adaugata si spatiu de stocare crescut compatibil cu dispozitivele USB 3.1.