Evolio iFly One HD Review – Drona sport accesibila cu rotatii la 360° si filmare HD

Evolio iFly One HD Review.

In ultimii ani dronele s-au dovedit a fi o optiune importanta de divertisment, dar si un mod spectaculos de a capta (fotografia / filma) evenimente de la inaltime. Pe plan sportiv, au aparut chiar ligi organizate in cadrul carora se desfasoara etape de grand prix cu drone de mare viteza, in care sunt angrenati piloti profesionisti ce participa la curse ale caror premii depasesc uneori milionul de euro. O astfel de etapa a avut nu demult loc si in Romania, in salina Turda.

Evolio a vazut potential in acest segment de piata al dronelor, astfel ca a lansat in Romania o serie de modele de buget pe care sa si le permita mai tot romanul.

Una drintre aceste drone, iFly One HD, pe care o avem in teste, la redactie, de cateva saptamani si cu care ne-am delectat ori de cate ori am avut ocazia vara aceasta, v-o vom prezenta in minutele urmatoare.

Sa-ncepem!

Constructie

Carcasa dronei este realizata din material plastic rezistent si fiindca este compacta (masoara 17.5 cm pe 17.5 cm), usoara (doar 60 de grame) si de mici dimensiuni, iFly One HD ne permite realizarea unor rotiri la 360 de grade cu ajutorul controller-ului inclus in pachetul in care este livrata de producator, ori prin intermediul smartphone-ului cu ajutorul unei aplicatii despre care vom detalia in sectiunea software a acestui review. Elicele dronei sunt construite tot din material plastic, insa dintr-un material ceva mai flexibil pentru a rezista la socuri mecanice sau la vreun eventual impact cu diferite obstacole: copaci, peretii cladirilor din jur, impact cu solul, etc. Pe langa cele 4 elici deja montate pe drona iFly One HD, mai gasiti in pachet alte 4 bucati de rezerva, alaturi de cablul usb pentru incarcarea dronei, manual de utilizare si controller-ul. Bateria cu care vine echipata drona este detasabila si poate fi incarcata si separat, dar, va recomandam, sa o incarcati direct montata pe drona, prin cablul usb inclus.

Drona este echipata cu functii smart, cu o camera video ce poate filma in format HD (1.280 x 720 pixeli) si beneficiaza de un sistem de stabilizare pe 6 axe giro, permitand astfel deplasarea pe o distanta maxima de 60 pana la 80 de metri, care se poate face in trei trepte de viteza: turat la 30%, la 60% sau 100%. De mentionat ca, drona poate fi utilizata in modul ‘Flip 360‘ in toate cele trei trepte de turatie a motorului.

Hardware

Drona necesita conectarea cu controller-ul si cu un smartphone, fie ca e vorba de un telefon cu Android, ori un iPhone cu iOS. Pentru sincronizarea dronei cu telefonul si controller-ul acesteia trebuie sa urmati o serie de pasi ce va sunt explicati in manualul de utilizare, dar pe care vi vom prezenta si noi in acest review.

Asadar, incepem cu controller-ul care necesita 4 baterii AAA de 1.5V (baterii de telecomanda TV pe care trebuie sa le achizitionati separat deoarece nu sunt incluse in pachet de producator – vezi foto mai jos). Pornim mai intai controllerul, apoi drona, dupa care facem conexiunea prin Wi-Fi cu smartphone-ul (telefonul este utilizat pe post de ecran pentru vizualizarea in timp real a imaginilor pe care drona le transmite in format 720p, dar poate fi utilizat si ca, controller, dispunand de o interfata grafica care are aceleasi functii ca si controller-ul fizic, necesare pilotarii dronei).

Evolio iFly One HD beneficiaza si de un slot micro SD, care ne permite adaugarea unui card (va recomandam un card cu viteza mare de scriere si citire – clasa 10) pe care sa puteti inregistra imagini foto / video in timpul utilizarii dronei.

Software

Pentru comunicarea dronei cu smartphone-ul, pe langa conexiunea wireless cu acesta, este necesara instalarea aplicatiei Helicute pe care o puteti descarca de pe App store sau Google Play store (denumirea pt Android a aplicaiei este Helicute 729P FPV). Aceasta aplicatie va spuneam ca vine si cu o interfata grafica care imita controller-ul, astfel ca drona poate fi controlata si direct de pe smartphone, daca va e mai comod asa.

In testele noastre noi am optat pentru controller-ul fizic in detrimentul celui virtual.

Camera

Camera poate capta video si transmite imagini live pe telefon in format HD (720p). Desi imaginea nu este stabilizata mecanic (nu dispune de gimbal), camera este ajutata de sistemul de stabilizare pe 6 axe al dronei. Avand in vedere pretul accesibil al acestei drone, capabilitatea ei de a filma in format HD este suficient pentru a publica pe YouTube sau pe Facebook videoclipuri captate cu drona, mai ales dupa ce deprindeti tainele realizarii de flip-uri la 360 de grade.

Autonomie

Echipata cu o baterie detasabila cu capacitatea de 520 mAh, aceasta poate fi incarcata de la 0 la 100% in mai putin de 50 de minute prin intermediul cablului USB – micro USB inclus in cutie, conectand-o la un calculator, laptop, power bank sau orice alt tip de gadget a carui porturi permit incarcarea. Timpul efectiv de zbor al acestei drone este de 6 pana la 8 minute fara intrerupere.

Concluzie

Evolio iFly One HD este o drona ideala pentru cei care isi incep aventura cu un astfel de gadget, deoarece este usor de controlat si e si pe intelesul tuturor. In plus, nu veti cheltui mai mult de 400 lei pentru a va bucura de o prima experienta de pilotare a unei drone. Practic, iFly One HD poate reprezenta primul contact pentru acomodarea cu dronele, iar odata ce ati deprins aceste taine ale pilotarii lor, puteti apoi trece la urmatorul nivel, si anume la cel de pilotare dronelor profesionale. Desigur ca, pentru un asemenea model, va trebui sa cheltuiti intre 2.000 – 7.000 lei.

Plusuri:

un set de 4 elici de rezerva

controller fizic inclus

dimensiuni mici

drona se poate roti la 360 de grade

Minusuri:

camera nu are stabilizare optica proprie, dar la banii acestia nu poti avea pretentii

Drona Evolio iFly One HD este disponibila pe site-ul si in magazinele producatorului din toata tara, dar o veti gasi si in oferta online a partenerilor din retail.