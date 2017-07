RDS anunta noile tarife Digi Mobil in roaming pentru toate abonamentele

Incepand cu 1 iulie 2017, clientii Digi Mobil care calatoresc in interiorul Spatiului Economic European (care include statele membre ale Uniunii Europene (UE) si Norvegia, Islanda si Liechtenstein – SEE), vor beneficia de tarife noi, mai mici, pentru minutele, datele și SMS-urile consumate în roaming.

Schimbarile tarifare au fost aprobate de ANCOM avand in vedere noile reguli europene valabile incepand cu luna iunie 2017.

Digi Mobil este operatorul din Romania care ofera clientilor cele mai mici abonamente, cu minute nationale nelimitate si trafic national de date nelimitat. Abonatii Digi Mobil vor beneficia in continuare de aceleasi tarife pentru apelurile, SMS-urile si traficul de date consumate in tara, iar, in plus, în calatoriile din UE si SEE vor beneficia de tarife reduse pe care Digi Mobil le va aplica in mod transparent si corect.

Pentru datele mobile consumate in roaming oriunde in UE și SEE, tariful este redus cu peste 87%, la numai 0,00637 Euro/MB. Pentru un apel initiat din orice tara din UE sau SEE, catre un numar din Romania, tariful de roaming scade la 0,031 Euro/minut. Pentru un apel primit in orice tara din UE sau SEE, tariful de roaming ramane de doar 0,0108 Euro/minut. Costul unui mesaj text a fost redus cu 50%, avand acum pretul de doar 0,01 Euro/SMS. Mesajele primite in tarile din UE/SEE nu implica niciun cost suplimentar. Tarifele nu includ TVA.

Astfel, pentru o saptamana in orice tara din UE/SEE, daca vor fi consumate apeluri, date si/sau SMS-uri potrivit unui consum mediu obisnuit (exemplificat in tabelul de mai jos), va fi platita in luna respectiva suma de 3,95 Euro (TVA inclus) in plus fata de valoarea abonamentului lunar de doar 2,88 Euro (TVA inclus), rezultand pentru luna respectiva o valoare totala de plata de numai 6,83 Euro (TVA inclus).

Toate acestea in conditiile in abonatii vor beneficia in tara, in schimbul pretului abonamentului lunar de numai 2,88 Euro (TVA inclus) de minutele nelimitate pentru convorbiri in retelele nationale, precum si de internetul nelimitat oferit la orice abonament, suplimentat cu 50GB/luna in reteaua 4G fara limita de viteza.

„Noua oferta pentru roaming confirma inca o data politica de preturi avantajoase si beneficii premium a Digi Mobil. Astazi, din nou, venim in intampinarea nevoilor de comunicare ale clientilor care vor calatori in afara Romaniei, cu preturi mult mai mici, care le vor permite sa utilizeze fara granite atat serviciile de voce, cat si cele de date. Totodata, confirmam inca de pe acum ca vom reduce si mai mult tarifele de roaming, imediat ce tarifele de wholesale (en-gros), dintre operatori, vor scadea la randul lor. Ne asiguram clientii ca vom continua sa mentinem si tarifele pentru voce si date nationale la nivelurile de pana acum, in mod transparent si corect, asa cum i-am obisnuit pe utilizatorii serviciilor noastre de mai mult de 25 de ani. Acestea sunt cele mai mici tarife existente pe piata pentru abonamente, adaptate puterii de cumparare din Romania.” declara Valentin Popoviciu, Vicepresedinte RCS & RDS.

Serviciul de roaming nu este disponibil pentru clienții Digi Mobil care utilizează serviciile Digi Mobil cu plată anticipată (cartele prepaid).

Astfel cum a fost comunicat pe website-ul www.rcs-rds.ro, în intervalul 15 iunie – 30 iunie 2017, Digi Mobil a pus la dispoziția clienților un plan de utilizare rezonabilă, având termenii și condițiile precizate pe website-ul www.rcs-rds.ro.

Noile condiții pentru serviciul de roaming în UE/SEE se aplică în mod automat tuturor clientilor activi Digi Mobil, persoane fizice si juridice, cu condiția să aibă serviciul de roaming activat. Activarea serviciului de roaming poate fi facuta telefonic numarul la 031.400.7777, la *777 sau din Contul Meu Digi.