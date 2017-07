Vonino Magnet M1 Review – Experienta multi-tasking Android Nougat pe tableta 4G, la pret modic.

Compania Vonino este in continua ascensiune inca de cand au intrat pe piata din Romania, acum mai bine de 4 ani cu linia lor de telefoane si tablete, urmate apoi de o serie de accesorii si gadgeturi din zona de wearables si multimedia.

Saptamana aceasta a ajuns la noi la redactie noua tableta Magnet M1, un model propus de producator pietei romanesti ce vine echipat cu o serie de noutati: versiunea Nougat a sistemului de operare mobil Android care ne ofera functionalitatea Multi-View; dispune de un design placut cu o constructie solida; are conectivitate 4G LTE si ofera acces la aplicatiile mobile Microsoft din pachetul Office 365, pentru a putea fi mai eficienti atunci cand suntem in miscare.

Aspect / Afisaj

Realizata din material plastic rezistent la socuri carcasa tabletei Magnet M1 beneficiaza de un capac pe spate cauciucat a carui textura punctata ofera utilizatorului o priza buna. Dat fiind faptul ca discutam despre o tableta de mari dimensiuni (ecranul ei masurand 10.1″ in diagonala), era absolut necesar o astfel de textura care sa ii permita posesorului sa o poata tine bine in maini, iar producatorul s-a achitat cu brio la acest capitol. Designul tabletei celor de la Vonino ne aminteste cu nostalgie de Google Nexus 10, deoarece, din punct de vedere estetic, tabletele se aseamana izbitor, diferentele fiind facut de caracteristicile actualizate anului 2017 ale lui M1.

In ceea ce priveste afisajul tabletei Magnet M1, ea vine cu un panou capacitiv IPS multi-tactil care dispune de culori vibrante si un unghi bun de vizualizare. De asemenea, dispune de rezolutie 1.280 x 800 pixeli, astfel ca experienta video high-definition de pe YouTube se ridica la nivelul pretului pe care il platesti pentru aceasta tableta. Adica, daca vrei o rezolutie mai mare platesti mai mult (chiar de 3 ori mai mult pentru un iPad).

Hardware

Prima si cea mai evidentiata caracteristica a tabletei celor de la Vonino este conectivitatea 4G LTE de care dispune aceasta prin slotul single SIM disponibil. Tableta permite incarcarea si descarcarea de continut de pe Internet prin conexiune mobila la viteze de 50/150 Mbps (categoria 4). Pe langa acest tip de conectivitate mobila tableta mai dispune de Bluetooth 4.0, de GPS, un port micro USB pe unde se incarca bateria, un jack de 3.5mm si dispune si de conectivitate Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Vonino a echipat tableta Magnet M1 cu chipsetul MediaTek MT8735B care ofera un procesor quad-core Cortex-A53 de 1.1GHz, acceleratorul grafic mobil Mali-T720, 16GB spatiu intern (poate fi extins prin slotul micro SD care suporta carduri de pana la 129GB) si 2GB memorie RAM LPDDR3, care in tandem cu sistemul de operare Android Nougat poate oferi utilizatorilor o experienta de gaming buna, mai ales in jocuri ca Real Racing 3 sau Fifa 17.

Masurand 161 x 9.82 x 261 mm si cantarind 560 de grame tableta mai ofera caracteristici precum un radio FM, ori camere foto de 2MP pe fata si una de 5MP (fara blit).

Software

Unul din punctele forte ale acestei tablete este sistemul de operare cu care ea vine gata preinstalat — Android 7.0 Nougat. De ce spunem acest lucru? Deoarece sistemul este mult mai bine optimizat din punct de vedere al consumului de energie dar si din cel al performantei terminalului, mai ales in jocuri sau in alte aplicatii care necesita un efort grafic mai sustinut al componentelor hardware.

Android Nougat ofera functia Multi-View care permite multi-tasking-ul (rularea a cel putin 2 aplicatii simultan in doua ferestere separate pe ecranul de 10.1″ al tabletei Vonino Magnet M1. Pe langa aceasta, utilizatorii mai beneficiaza si de o serie de aplicatii Microsoft: OneNote, Excel sau Outlook, toate gata preinstalate in partitia interna a tabletei. Interfata grafica este una foarte apropiata de cea stock (curata) Android, ceea ce nu poate decat sa ne bucure deoarece experienta de utilizare este fluida.

Baterie

Vonino a echipat tableta Magnet M1 cu o baterie Li-Ion de 6.500 mAh care poate oferi pana la 6 ore de functionare continua conectata la o retea mobila 4G LTE. Incarcarea bateriei de la 0 la 100% se efectueaza in ceva mai mult de 2 ore, insa compenseaza prin autonomia de functionare. In testele noastre efectuate mai mult pe Wi-Fi decat in 4G, tableta ne-a oferit doua zile de utilizare fara niciun fel de probleme.

Concluzie

Cu toate ca piata de tablete este intr-un continuu declin, cei care inca sunt interesati de achizitia unui astfel de gadget cu Android, pot investi o suma modica intr-o tableta precum Vonino Magnet M1, a carui raport calitate – pret este unul destul de ok. Tableta are un design placut, ofera acces la retelele mobile 4G (Internet de mare viteza), dispune de o baterie care permite o utilizare mai indelungata de timp pana sa necesite reincarcarea bateriei si are si un pret destul de decent, daca ar fi sa-l comparam cu cel al altor tablete din piata care ruleaza Nougat de exemplu. Per total noi am fost multumiti de prestatia tabletei Magnet M1, mai ales ca iti permite accesarea retelelor 4G in zonele in care nu ai acces wifi sau invers, acces wireless in zonele in care nu ai acoperire 4G de la operatorul telecom.

Plusuri:

capacitatea mare a bateriei (6.500 mAh)

conectivitate 4G LTE

slot micro SD pentru extinderea spatiului de stocare

functia Miracast pentru stream pe televizoarele compatibile

Minusuri:

camerele foto (mi-as fi dorit ca macar cea frontala de pentru video conferinta sa fi fost de o mai buna calitate)

Vonino listeaza tableta Magnet M1 pe site-ul sau la pretul de 749 lei (cu un discount de 150 de lei). Acelasi pret la care o gasiti si pe magazinul online al celor de la eMAG.