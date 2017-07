Asus lanseaza Zenfone 4 Max, cu baterie de 5.000 mAh si camera duala

Asus lanseaza Zenfone 4 Max, primul model de smartphone din noua gama ZenFone 4, care va include cel putin 5 – 6 modele in 2017.

Noul model ZenFone 4 Max este echipat cu doua variante de procesor, fie modelul octa-core Snapdragon 430, fie modelul quad-core Snapdragon 425, cu 2 si maxim 4GB memorie RAM, 16/32/64 GB spatiu inter + slot micro SD card, o baterie Li-Polymer cu capacitatea de 5.000 mAh care promite pana la 22 de ore de vizionare video continua si un ecran IPS de 5″ in diagonala cu rezolutie Full HD.

In plus, telefonul din gama Zenfone dispune de o camera principala duala pe spate cu senzori de 13MP si posibilitatea de a filma la un unghi larg de 120 de grade (apertura f/2.0), in timp ce camera frontala poate capta selfies panorama la un unghi larg de 140 de grade. Telefonul masoara 8.9mm grosime, cantareste 181 de grame si ruleaza sistemul de operare Android 7.0 Nougat cu interfata grafica ZenUI peste.

Asus va incepe comercializarea acestui prim model din noua gama ZenFone 4 in Rusia, la pretul de 205 Euro in varianta cu 2GB RAM + 16GB ROM si creste in functie de specificatiile optionale alese de client.

Deocamdata nu avem informatii despre data cand sau daca telefonul ZenFone Max 4 va ajunge pe piata romaneasca, insa crede ca nu va lipsi de pe rafturile magazinelor locale.

sursa