Pretul docking station-ului Samsung DeX in Romania

La finalul lunii martie, cand Samsung Electronics a lansat pe piata noile smartphone-uri Galaxy S8 si S8 Plus, compania a mai anuntat si o serie de accesorii compatibile cu cele doua telefoane, printre care si docking station-ul Samsung Dex.

Aceasta statie permite posesorilor de S8 sa transforme experienta de utilizare a telefonului intr-una similara cu cea a unui PC Desktop prin conectarea telefonului la Samsung Dex, iar acesta mai departe conectat prin HDMI la un monitor compatibil. Insa pentru o experienta completa desktop necesita de asemenea conectarea unei tastaturi si a unui mouse prin una din optiunile de conectare disponibile: Bluetooth, USB sau RF.

”Smartphone-ul este cel mai important dispozitiv pe care îl folosim în business, iar prin utilizarea noii stații DeX, acesta poate lucra mai eficient. Am dezvoltat Samsung DeX special pentru profesionistul mobil, pentru a-i putea oferi o experiență flexibilă și convenabilă de tip desktop. Cu Samsung DeX, utilizatorii din cadrul companiilor pot fi asigurați că dispozitivul lor mobil și datele utilizate sunt protejate prin platforma de securitate Samsung Knox, care este inclusă în smatphone-ul lor. Samsung DeX redefinește limitele productivității”, a declarat Lavinia Sărățeanu, Product Manager în cadrul diviziei Telecom a Samsung Electronics România.

Prin andocarea noul Galaxy S8 in statia DEX, interfata Android mobila se transforma intr-o interfata de tip desktop, oferind acces la suita Office, de exemplu, pentru cei care au de completat o raportare. Colaborarile principale cu Microsoft si Adobe asigura compatibilitatea Samsung DeX cu Microsoft Office si aplicatii mobile Adobe, precum Adobe Acrobat Reader si Lightroom Mobile, permitand o functionalitate asemanatoare desktop-ului si o interfata de utilizator indisponibila pana in momentul prezent pe un dispozitiv mobil. Pentru utilizatorii dispozitivelor mobile si pentru organizatiile care necesita acces la aplicatii bazate pe sistemul Windows OS, Samsung DeX ofera accesul in siguranta, de la distanta, pe desktop-uri virtuale, prin solutii partenere, care includ Citrix, VMware si Amazon Web Services.

In timpul conexiunii la statia DeX, smartphone-ul este protejat prin intermediul platformei de securitate Samsung Knox. Pentru o securitate sporita, datele de pe telefonul mobil al utilizatorului nu vor fi transmise pe desktop.

Noul dispozitiv Samsung Dex este disponibil in comertul retail local la un pret de aproximativ 490 lei.