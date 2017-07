Ocean Life cu tehnologie Edge Sense, va fi urmatorul smartphone HTC

HTC U11 nu va fi singurul smartphone pe care producatorul taiwanez il lanseaza anul acesta cu tehnologie Edge Sense. O sursa credibila a dat publicitatii o serie de informatii despre ceea ce pare ca va fi Ocean Life, un smartphone din seria 2017 de nivel mediu “Ocean” a celor de la HTC.

Ocean Life cu tehnologie Edge Sense

Telefonul Ocea Life va mosteni de la varful de gama U11 tehnologia unicat Edge Sense, prin care se pot efectua comenzi doar prin simpla strangere a telefonului in mana de catre utilizatorul sau.

Conform acestei surse Ocean Life va beneficia de un ecran cu diagonala de 5.2″ si rezolutie Full HD, de noul procesor Kryo Snapdragon 660, o baterie de 2.600 mAh, camere foto de 16MP atat pe partea din fata, cat si pe spate, tehnologie audio HTC USonic si sistemul de operare mobil Android, versiunea 7.1.1 Nougat cu interfata grafica HTC Sense UI peste v9.0.

Telefonul urmeaza sa fie anuntat probabil pana la debutul targului anual de la Berlin – IFA 2017, care are loc an de an undeva la finalul lui august – inceputul lunii septembrie.