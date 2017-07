Xiaomi Mijia Review – Cameră de supraveghere smart color

Dacă ești în căutarea unei camere de supraveghere smart, atunci Xiaomi Mijia 1080p poate fi soluția ieftină și accesibilă ca opțiuni pentru tine. Gama Mijia este parte a brandului chinez Xiaomi, iar, aici, pe lângă aceste camere, vom putea găsi și senzori pentru uși, geamuri, sisteme de alarmă sau echipamente smart home.

Dar, haideti sa vedem aceasta camera de supraveghere!

Aspect

Camera vine într-o cutie albă lucioasă care conține camera, cablul de încărcare micro-usb și stecherul de priză ce în cazul de față a venit in varianta US, astfel ca ai nevoie de un adaptor pentru priza. Probabil ca este si o versiune pentru Europa, insa noi am primit pentru teste acest model cu stecher pentru priza USA. Manualul de utilizare și certificatul de garanție sunt în chineza, deci va fi destul de greu de urmărit, însă sunt 2-3 poze care te vor ajuta.

Camera arată bine, plasticul nu este unul ieftin si beneficiaza de un picior de sprijin reglabil la 90 de grade, a carui baza este realizata dintr-un material special astfel încât să nu alunece.

Hardware

Mijia 1080P filmează in format Full HD (rezoluție de 1.920 x 1.080), însă doar la 20fps. Atât pozele cât și filmarea video te ajută să identifici un anumit obiect sau fețele oamenilor de la o distanță de maxim 10m. Are încorporată o boxă și un microfon pentru a putea asculta ce se întâmplă în zona supravegheată sau pentru a comunica audio.

Are suport Wi-Fi pentru 2.4GHz sau 5GHz, deci o puteți folosi în ambele moduri, desigur că recomandarea este pentru 5GHz, unde vitezele sunt mai mari. Poate să filmeze și în mod nocturn, poți distinge obiecte, oameni pe o distanță de maxim 10m dupa cum spuneam mai devreme, multumita senzorilor IR. Deschiderea unghiului de filmare este de 130 de grade.

Ce mi-a plăcut foarte mult este senzorul de detectare a mișcării in 30 de puncte. Ce înseamnă asta? Când îl setezi tot ecranul se împarte în 30 de pătrățele, având astfel posibilitatea de a selecta doar o anumită zonă de detecție. Eu am selectat doar geamurile și ușa de la cameră, astfel dacă trec pe lângă nu mă filmează.

Suportă card microSD de până la 64GB sau conectare cu NAS.

Software

Pe partea de software aplicația este în limba chineză, ceea ce este o mare problemă. Ulterior se poate schimba în engleză, însă nu este tradusă 100% și mai rămân cuvinte cu semne in chineza. Pentru a putea folosi camera, trebuie să o resetați ținând apasat timp de 5 secunte pe butonul reset, selectați prin bluetooth camera și vă conectați la ea, apoi o conectați la router, iar după ce își termină actualizarea datelor o să vă apară în aplicația dedicată. Ca să revin, aplicația nu știu cum se numește, dar aveți un cod QR în interiorul cutiei de unde o puteți descarca.

În aplicație putem seta modul video (auto, 720p sau 1080p), putem porni/opri difuzorul si microfonul, o putem trece în mod fullscreen pentru a putea vedea imaginile pe tot ecranul. De aici, când primești notificare de detecție, poți face poză care se salvează în telefonul tău sau poți înregistra direct salvând tot pe telefon, în caz de furt datele sunt pe card.

Detecția pentru senzorul de mișcare filmează 5-10-15 secunde, apoi le transferă în cloud iar dacă hoțul pleacă cu camera/cardul SD, tu rămâi cu filmarea. De oriunde ai conexiune la internet poți vedea camera și poți face setări pe ea.

Concluzii

Camera de supraveghere Xiaomi Mijia 1080p este ideală pentru cei care vor să-și monitorizeze apartamentul/casa, camera copilului, animalul de companie lasat in casa sau chiar o anumită proprietate, astfel ca raportul calitate – preț al acestei camere IP este unul foarte avantajos și o găsim pe Gearbest la prețul de 32.99$. Din pacate, retailul romanesc nu importa astfel de produse, dar puteti sta cu ochii pe oferta magazinului chinezesc care are depozit inclusiv in Europa, astfel ca pe respectivele produse nu se mai plateste vama.