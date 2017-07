Evolio lanseaza bratara X-Fit Pro

Evolio a lansat la mijlocul acestei saptamani o noua bratara de fitness smart, X-Fit Pro, bratara echipata cu senzor de localizare de mare precizie, ecran OLED, o baterie care ofera pana la 2 saptamani de utilizare fara a necesita incarcarea si protectie la apa.

“In primele 6 luni ale anului 2017 s-au vandut in Romania 75 000 de produse de tip wearables, in crestere cu 134% fata de perioada similara a anului 2016, in care s-au vandut 32 000 de unitati. Daca in primul semestru al anului 2016 bratarile fitness au reprezentat o cota de 28% din total wearables, in 2017 cota de piata a acestora a ajuns la o medie de 46%, iar in luna Iunie 2017, pentru prima oara, bratarile fitness au atins procentul de 51% din total piata, in timp ce smartwatch-urile au inregistrat o cota de piata, in scadere, de 49%. Pretul mediu al unei astfel de bratari a scazut de la 250 de lei in 2016, la numai 146 de lei in prezent. Evolio tinteste o cota de piata de 20% din piata de bratari fitness.” a declarat Liviu Nistoran, fondator si CEO al Evolio.