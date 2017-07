Galaxy S8 mini, ar putea fi anuntat curand de Samsung

In ultimii ani, s-a tot zvonit ca Samsung Electronics va lansa variante mini ale modelelor Galaxy S6 si S7, insa aceste presupuse telefoane nu au mai vazut lumina zilei, ele nu au mai fost lansate.

Anul acesta avem un alt set de astfel de zvonuri care sugereaza ca producatorul sud coreean ar putea lansa o varianta mini a modelului de smartphone S8. Insa de aceasta data zvonurile par sa aiba ceva consistenta, si anume: utilizatorii de Galaxy S8 si S8 Plus sunt usor nemultumiti de faptul ca telefoanele Samsung sunt usor mai lunguiete datorita ecranului Infinity Display cu rata aspect 18:5:9 (modelele standard deobicei vin in format 16:9) find astfel mai dificil de utilizat doar cu o singura mana. Aici ar putea intra in joc un model precum Galaxy S8 mini, care sa adopte un ecran cu diagonala ecranului de 5.3″ intr-o forma mult mai compacta, una a carei dimensiuni sa nu depaseasca lungimea unui telefon a carui ecran masoara 4.7″ in diagonala, precum iPhone 7.

Se zvoneste ca telefonul Galaxy S8 mini va beneficia de procesorul Snapdragon 821 de anul trecut, 4GB memorie RAM si 32GB spatiu intern pentru stocare fisiere. De asemenea, va retine camera de 12MP de pe actualele modele S8 cu unghi de deschidere f/1.7 si interfata grafica TouchWiz UI de pe aceste modele.

Telefonul, daca zvonurile au vreun sambure de adevar, ar putea fi lansat pana la finele lunii august 2017.