Xperia G8441, urmatorul smartphone de top de la Sony, cu Android 8.0!?

In perioada 1 – 6 septembrie 2017 are loc targul expozitional IFA la Berlin, locatie unde anual se strang cele mai renumite branduri de gadgeturi de pe glob.

De la acest eveniment nu va lipsi nici producatorul nipon Sony, care are programata in Berlin o conferinta de presa pe data de 31 august (cu o zi inainte de debutul expozitiei), si in cadrul careia japonezii sunt asteptati sa lanseze pe piata noul varf al gamei Xperia despre care se zvoneste ca va sosi echipat cu un display cu rezolutie HD, cu procesorul Snapdragon 835, cu 4GB memorie RAM, 32GB ROM (spatiu intern), Android 8.0 si o camera foto duala cu senzori de 8MP.

Telefonul este indentificat prin numarul de model Xperia G8441, insa nu putem confirma la aceasta data denumirea sub care smartphone-ul va fi comercializat, insa exista posibilitatea sa fie vorba de unul din cele trei modele: Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact si Xperia X1, telefoane despre care am auzit zvonuri inca din luna mai a acestui an. Mai concret, credem ca, este vorba de modelul X1, si nu de succesorul telefonului Xperia XZ din 2016.

Desi specificatiile par sa alterneze intre un model premium si unul de nivel mediu, cu siguranta ca Sony nu va lansa doar un sigur telefon Xperia la finalul lunii august. Ne asteptam ca Sony sa debuteze cel putin 2 – 3 modele de smartphone Xperia cu Android in cadrul evenimentului IFA2017.

sursa