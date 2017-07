Telefonul Nokia 8, varful gamei din 2017, ar putea debuta pe 31 iulie

Telefonul Nokia 8 este tot mai aproape de o lansare, cu specificatii de top si un design cel putin interesant.

Inca de la inceputul erei smartphone-ului am tot asteptat ca Nokia sa ne livreze un telefon mobil performant cu sistemul de operare Android. Ar fi fost combinatia perfecta de cel mai bun hardware de pe piata la acea vreme cu cel mai versatil sistem de operare mobil. Insa acest lucru nu s-a intamplat decat la un nivel mediocru sub tutela celor de la Microsoft. Asa ca, fanii brandului Nokia (eu inclusiv), asteapta in continuare lansarea unui astfel de smartphone performant care sa ruleze Android.

Acest lucru ar urma sa se intample pe data de 31 iulie, cand HMD Global ar avea programata o conferinta de presa in cadrul careia producatorul care detine toate drepturile de productie si comercializare asupra brandului Nokia este asteptat sa faca marele anunt — lansarea telefonului Nokia 8.

Conform zvonurilor din piata Nokia 8 ar urma sa soseasca echipat cu procesorul Snapdragon 835, cu 4 si/sau 6GB memorie RAM, un ecran cu diagonala de 5.3″ cu rezolutie Quad HD (1.440 x 2.560 px), o camera duala pe spate cu doi senzori de 13MP cu tehnologie Carl Zeiss amplasati vertical si sistemul de operare Android 7.1.1 Nougat.

Nokia 8 ar urma sa fie disponibil pe albastru (foto sus), argintiu (metalic), auriu cu accente de albastru si auriu cu accente de culoarea cuprului.

Pretul vehiculat pentru modelul Nokia 8, s-ar invarti undeva in jurul a 600 de euro.

sursa