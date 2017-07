Timisorenii au acces la Interent Wi-Fi gratuit in zonele centrale ale orasului

Incepand de astazi, 18 iulie, atat timisorenii, cat si turistii care viziteaza orasul Timisoara, au acces gratuit la Internet prin conexiune securizata Wi-Fi in zonele centrale ale orasului, precum si in 10 mijloace de transport in comun (autobuze, troleibuze).

Accesul la Internet prin Wi-Fi este un proiect de tip Smart City, pus la dispozitie de parteneriatul incheiat intre Continental, Orange si Primaria Municipiului Timisoara.

„Una din prioritatile modernizarii Timisoarei in perioada pe care o traversam este implementarea de solutii din conceptul de smart city. Acest lucru, ca si nevoia de comunicare tot mai acuta, in general, in spatiul virtual, fac din asigurarea conectivitatii la si prin Internet o preocupare subsecventa pe masura. Ne bucuram ca am reusit, cu ajutorul partenererilor privati Continental Romania si Orange Romania, sa asiguram conexiune gratuita la internet pentru cetatenii Timisoarei si turisti, in principalele piete din centrul orasului – Piata Victoriei, Piata Libertatii, Piata Unirii. Cu siguranta, acesta este doar inceputul!”, a declarat Nicolae Robu, primarul Municipiului Timisoara.

Astfel, toti cei care se vor afla intr-una din pietele Victoriei, Libertarii si Unirii, se vor putea bucura de acces la internet securizat, fara limita de trafic prin simpla selectare a retelei disponibile denumita „Continental Free Wi-Fi”. De asemenea, se va oferi acces la internet si in 10 mijloace de transport (prin rotatie pe mai multe linii). Pentru a idenfitica cu usurinta care sunt aceste mijloace de transport care ofera conexiune Wi-Fi, primaria a aplicat o serie de stickere (abtibilde), pe care sta scris ‘Orange Wi-Fi‘. Numai in interiorul acestora turistii si timisorenii vor beneficia de acces gratuit la internet.

Parteneriatul dintre Continental, Orange si autoritatile locale se întinde pe o durata de trei ani de zile. Prin inițiativa Continental Romania, Primaria Municipiului Timisoara va avea acces la platforma City analytics oferitade Orange prin care municipalitatea va putea utiliza informatii necesare utile in gestionarea fluxului de turisti din Timisoara.

„Smart city este un concept in al carui viitor credem, iar colaborarea cu Primaria Municipiului Timisoara si Continental Romania arata interesul pentru solutii integrate ce sunt folosite in beneficiul intregii comunitati – de la autoritati, la companii si cetateni. Platforma Orange Smart City este dinamica, adaptandu-se la nevoile in schimbare ale cetatenilor, iar structura open data permite includerea in proiect a altor solutii propuse de start-up-uri si dezvoltatori, plecand de la datele deja colectate pentru acest oras“, a spus Liudmila Climoc, Chief Executive Officer la Orange Romania.

Scopul acestui proiect vizeaza cresterea accesului publicului larg la beneficiile aduse de solutiile de tip smart city, la nivelul Municipiului Timitoara.