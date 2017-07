Designul telefonului iPhone 8 va arata asa la lansare, anunta Forbes Magazine

Cu toate ca au aparut numeroase zvonuri despre lansarea urmatoarei generatii de iPhone (unele dintre ele sugerand ca Apple ar intampina probleme cu implementarea noii tehnologii de detectare a amprentelor, astfel ca ar putea amana lansarea modelului iPhone8), producatorul american pare ca nu va da inapoi si ca acesta va fi anuntat in cadrul evenimentului ce va avea loc undeva la inceputul lunii septembrie 2017.

Mai mult, publicatia Forbes Magazine ar fi intrat in posesia unor randari CAD pe care dealtfel le-a publicat de curand, imagini care ar prezenta designul telefonului iPhone 8. Noul model nu va beneficia de un ecran cu margini extrem de subtiri, doar in partea de sus ecranul va fi usor decupat pentru a face loc camerei frontale si senzorilor telefonului. Telefonul nu va beneficia de un jack audio de 3.5mm pentru casti si nici de un port conector de tip USB-C, insa, se zvoneste ca, va integra senzorul pentru amprente fie in partea frontala sub ecranul AMOLED, fie in butonul Power (pornire a telefonului) care va fi ceva mai mare pe noua generatie de iPhone.

Designul telefonului iPhone 8, va primi ceva moificari si pe partea din spate comparativ cu iPhone 7 Plus, al carui camera duala avea senzorii pozitionati pe orizonatala. Pe iPhone 8 camera cu cei doi senzori va fi pozitionata vertical, pentru a putea fi utilizata cu aplicatiile de realitate augmentata. Forbes, sugereaza ca, designul telefonului iPhone 8, a fost gandit ca terminalul sa poata fi utilizat in realitatea augmentata in pozitia landscape, astfel ca, camera foto duala va fi mereu pozitionata pe orizontala, mod dealtfel agreat de aceasta noua tehnologie pe care Apple o va intrudce pe telefoanele sale cu iOS 11.

Ce parere aveti de designul telefonului iPhone 8?