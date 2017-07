Pretul telefonului Honor 9 Premium in Europa si data cand va incepe comercializarea acestuia pe continent.

Gama de telefoane Honor este foarte apreciata atat in Asia, cat si pe batranul continent european, si cum, de curand, Huawei a lansat pe piata noua generatie — Honor 9 in variante cu 4GB si 6GB, smartphone-ul urmeaza sa fie disponibil in tarile din interiorul uniunii europene.

Conform unur informatii afisate de un retailer din Elvetia, Honor 9, in varianta sa cu 6GB RAM, va fi comercializat in Europa sub denumirea Honor 9 Premium, in timp ce modelul cu doar 4GB RAM va ramane la denumirea sub care a fost anuntat la mijlocul lunii trecute.

Cu un ecran Full HD de 5.2″ in diagonala si procesorul Kirin 960, telefonul Honor 9 Premium va fi disponibil de la finalul lunii august si va avea un pret de aproximativ 450 de euro, adica, cu aproape 50 de euro mai mult pentru plusul de RAM.

E foarte posibil ca ambele modele de smartphone Honor 9 Premium, sa fie disponibile si in Romania de luna viitoare.

sursa