Adata lanseaza SSD-ul XPG GAMMIX S10 si memoriile GAMMIX D10

Adata lanseaza sub gama XPG GAMMIX prezentata in premiera la Computex 2017 SSD-ul PCIe3x4 NVMe 1.2 M.2 2280 GAMMIX S10, capabil sa atinga o viteza de 1800MB/s la citire si de 850MB/s la scriere, datorita tehnologiei premium 3D NAND, disponibil cu capacitati de pana la 1TB. Noul S10 se caracterizeaza printr-un radiator elegant, ce asigura o disipare accelerata a caldurii. Acesta este insotit de modulele de memorie DDR4 GAMMIX D10, care ofera, de asemenea, un scut termic personalizat pentru a asigura temperaturi mai scazute si performante mai stabile. Memoriile sunt disponibile pe culoarea negru si rosu, oferind viteze de pana la 3000MHz, cu o viteza de pornire de 2666MHz pe noile placi de baza Intel X299. Seria GAMMIX ofera gamerilor, pasionatilor de custom PC si overclockerilor optiuni suplimentare, care combina performanta si design-ul, intarind misiunea XPG de a asigura mereu experiente imbunatatite.

GAMMIX S10: PCIe3x4 NVMe 1.2 M.2 SSD

Cu viteze de pana la 1800 MB/s la citire si de 850 MB/s la scriere, modelul S10 maximizeaza eficienta slotului M.2 2280 si a protocolului NVMe 1.2 pentru a oferi performante sporite gamerilor si profesionistilor din domeniul graficii. Reduce durata transferurilor de date, timpul de incarcare si latentele la cautare si ofera un spatiu de stocare de pana la 1TB 3D TLC NAND cu un controler SMI.

Radiatorul XPG personalizat asigura faptul ca temperaturile sunt cu cel putin 10 grade Celsius mai mici decat in cazul SSD-urilor M.2 ne-ecranate, promovand stabilitatea si longevitatea. DRAM-ul si cache-ul SLC ajuta la mentinerea performantelor de top, cu evaluari IOPS de citire/scriere de 130K/140K. Modelul S10 sustine in continuare corectia erorilor LDPC si are un rating de 2 milioane de ore pentru MTBF. Acesta vine insotit de o garantie de 5 ani. Pe langa varianta de 1TB, utilizatorii mai pot alege si modele cu capacitate de 128GB, 256GB si 512GB.

GAMMIX D10: module de memorie DDR4 cu design agresiv

Modulele de memorie D10 DDR4 de culoare rosie si neagra sunt echipate cu PCB ADATA de culoare neagra si cu carcasa personalizata XPG cu profil zimtat, inclinat pentru a evoca un sentiment de putere si performanta. In acelasi timp, modulele D10 au o inaltIme relativ mica, permitand instalari mai usoare chiar si in carcase de dimensiuni reduse. Disponibile de la 2400MHz pana la 3000MHz, modulele S10 utilizeaza componente premium pentru o calitate si compatibilitate garantate. Pe placile de baza Intel X299, SPD-ul (serial presence detect) stabileste o frecventa de baza de 2666 MHz, in comparatie cu 2400 MHz pentru modulele de pe alte platforme. Placile de circuite integrate ale modulelor D10 au 10 straturi pentru a elimina interferentele si pentru a imbunatati calitatea semnalului, iar carcasa deschisa in partea superioara imbunatateste foarte mult disiparea caldurii in timpul jocurilor sau atunci cand se face overclocking. In interior, un strat de cupru imbunatateste si mai mult racirea. Datorita compatibilitatii Intel XMP 2.0, modulele D10 ofera capabilitati considerabile de overclocking. Acestea sunt livrate cu garantie pe viata, ca toate modulele de memorie ADATA si XPG.