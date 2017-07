Facebook ar lucra in secret la un smartphone modular!

De vreo cativa ani se tot zvoneste ca Facebook Inc ar cocheta cu ideea de lansare pe piata a unui smartphone dedicat propriei sale retele de socializare, unul care sa tina utilizatorii conectati in permanenta la continutul de pe Facebook.

Mai nou, se zvoneste, ca seful celei mai importante retele de socializare, Mark Zuckerberg, ar lucra in secret la realizarea unui smartphone modular, zvonurile avand la baza faptul ca Facebook a recrutat mare parte din echipa proiectului ARA (recent tras pe linie moarta de catre Google Inc) staff care in prezent lucreaza la proiecte ce au la baza Machine Learning si o noua tehnologie de varf pe zona de multimedia. Printre aceste proiecte secrete dezvoltate de noua echipa preluata de la Google s-ar numara si un telefon modular.

In momentul de fata nu avem niciun fel de confirmare oficiala ca Facebook ar lucra la dezvoltarea unui astfel de gadget, totul bazandu-se pe un brevet de inventie inregistrat de companie in SUA si pe care il puteti vedea in schita de mai sus.

Presupusul gadget modular ar avea functii multiple: putand fi utilizat ca speaker Alexa sau ca smartphone.