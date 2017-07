Huawei P10 Review – Una din cele mai bune camere foto pe un smartphone, in ultimii 10 ani

Huawei P10 Review.

Anul acesta Huawei ne propune un varf de gama cu imbunatatiri la toate capitolele comparativ cu cochetul Huawei P9 de anul trecut. Telefonul Huawei P10 vine echipat cu un hardware foarte performant si o super camera foto, cu o estetica placuta ce sugereaza un efort sustinut din partea producatorului la realizarea liniilor de design curbate, un software mult mai bine pus la punct, o baterie cu incarcare rapida, dar si cu o serie caracteristici care lipsesc si pe care te-ai fi asteptat ca un telefon de top lansat in anul 2017 sa le detina.

Dar despre toate acestea vom detalia ceva mai tarziu in reviewul variantei Huawei P10 Greenery, model ce ne-a fost pus la dispozitie in exclusivitate de catre oamenii de PR ai Huawei Romania, carora tinem sa le multumim pe aceasta cale.

Haideti, sa incepem!

Aspect / Afisaj

Anul acesta Huawei a apelat la o cu totul noua tehnica de taiere a metalului cu ajutorul diamantului. Producatorul denumeste aceasta metoda “Hyper Diamond Cut” si putem spune ca aspectul telefonului este exceptional, foarte bine lucrat desi designul sau ne aminteste de gadgeturi precum iPhone-ul celor de la Apple. De fapt, aceasta a fost si intentia chinezilor de la Huawei, sa ne ofere un telefon premium care sa se poata bate de la egal la egal cu iPhone-ul, indiferent ca e vorba de partea hardware, software sau de restul caracteristicilor ale telefonului.

Butoanele de volum si cel de Power (pornire/oprire/standby) amplasate pe partea laterala dreapta se apasa foarte bine, iar Huawei s-a asigurat ca utilizatorul va stii in permanenta pe ce buton apasa prin intermediul simturilor, deoarece butonul Power dispune de niste striatii (textura) in timp ce butonul de volum are un finis mat. In partea laterala stanga se afla pozitionat slotul hibrid (nano SIM/micro SD), in timp ce in partea inferioara a telefonului se afla jack-ul 3.5mm, microfonul pentru apelurile telefonice, portul USB-C, difuzorul ascuns sub grilajul metalic, iar in partea superioara a telefonului se afla doar un microfon pentru anularea zgomotului de fundal. Spatele telefonului este perfect simetric, oferind un design curat. Acest lucru se datoreaza faptului ca senzorul pentru amprente a fost mutat de catre producatorul chinez in partea frontala si integrat in butonul Home (acasa), care mai are si functii de tip glisare la fel ca un trackpad de laptop dar in varianta miniaturizata.

Huawei a optat pentru un panou IPS-NEO LCD de 5.2″ in diagonala capacitiv, multi-tactil, cu rezolutie Full HD pe modelul P10 (rezolutie Quad HD pe varianta P10 Plus). Ecranul acopera 71.2% din partea frontala a telefonului, are unghiuri bune de vizualizare chiar si in lumina zilei si are o densitate de 432 pixeli per inch. Culorile sunt by default usor decolorate, insa pentru cei care iubesc culorile vii, mai aprinse, exista o setare care permite acest lucru. Contrastul de negru nu este la fel de adanc ca pe un panou AMOLED, insa e suficient de bun pentru a oferi o experienta multimedia demna de un telefon flagship. La acest capitol singura problema ar fi ca ecranul nu dispune de acel strat oleophobic (anti bacterian), care sa permita stergerea rapida a amprentelor lasate de degetele utilizatorului. In schimb, Huawei, a optat pentru aplicarea direct din fabrica a unei folii de protectie pe display, o decizie care nu e tocmai satisfacatoare pentru utilizatorii care nu suporta foliile de ecran.

Hardware

Echipat cu 32 sau 64GB memorie interna, cu 4GB memorie RAM in varianta Huawei P10 (6GB memorie RAM in varianta P10 Plus), telefonul dispune de chipsetul Kirin 960 care livreaza un procesor octa-core cu 4 nuclee Cortex-A73 tactate la frecventa de 2.4GHz si alte 4 nuclee Cortex-A53 tactate la frecventa de 1.8GHz, plus acceleratorul grafic mobil Mali-G71 MP8. Aceasta confirugatie il face sa fie extrem de performant dupa cum se poate observa pe capturile de ecran realizate in timpul testelor benchmark.

In aplicatia AnTuTu, Huawei P10 a realizat un scor de 125.802 puncte, in tip ce in aplicatia Geekbench 4 a realizat un scor de 1.846 puncte single-core, respectiv 5.957 puncte multi-core.

Din punct de vedere al conectiviatii Huawei P10 este echipat cu mai tot ce ai nevoie: de la tehnologie 4G LTE, la Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, GPS, port usb reversibil cu incarcare rapida.

Sunetul redat de singurul difuzor stereo nu ofera nimic special, desi discutam despre un smartphone care se doreste a fi varful gamei. O caracteristica pe care multi producatori de astfel de gadgeturi refuza sa le-o ofere utilizatorilor sai din diferite motiv: spatiu limitat, creste pretul final al gadgetului, etc.

Software

Comparativ cu software-ul de pe P9 (varful de gama de anul trecut) anul acesta Huawei aduce o serie de imbunatatiri interfetei grafice Emotion UI v5.1, ajutat fiind si de noua platforma Android 7.0 Nougat care permite impartirea ecranului in doua pentru a rula simultan doua aplicatii, o dozare mai buna a consumului de energie din baterie prin posibilitatea de a limita mai eficient rularea aplicatiilor in fundal si accesul acestora la internet.

Noua interfata grafica retine totusi functiile pe baza de gesturi realizate prin utilizarea incheieturilor degetelor, care ne permit de exemplu accesarea rapida a aplicatiei Camera, desenand pe ecran litera C. Functii pe care nu le gasim prea utile in 2017 si care, uneori, devin iritante atat de mult incat ajungi sa le dezactivezi din meniu, deoarece functii ca cea de captare a ecranului (screenshot, fie si partial) se activeaza uneori din greseala. Bara de notificari ofera customizari multiple si acces rapid la functiile importante ale telefonului printr-un simplu tap pe ecran, iar meniul Setarilor ne aminteste de sistemul de operare iOS, asta pentru ca producatorul chinez vrea ca utilizatorii de telefoane Huawei sa beneficieze de o experienta similara sau chiar peste cea oferita de gadgeturile Apple, ruland sistemul de operare Android (unul foarte versatil ce permite customizarea grafica pana in cel mai mic detaliu, ceva ce iOS nu va putea oferi prea curand).

Camera

Camera foto duala de pe spatele telefoanelor Huawei P10 si P10 Plus sunt dea dreptul impresionante. Poate cele mai bune camere foto ce au echipat un smartphone in ultimii 10 ani (din 2007 incoace). Camera foto de pe P10-le testat de noi e atat de performanta incat parca ne determina in mod pozitiv sa scoatem mereu telefonul din buzunar si sa captam fiecare moment al zilei prin lentilele sale. Ca tot vorbim de lentile, telefonul Huawei P10 este echipat cu lentile LEICA si senzori de 12MP (SRGB – color), respectiv senzor de 20MP (alb negru), prin intermediul carora putem capta fotografii la nivel de DSLR, camera duala beneficiind de stabilzare optica a imagini. Fotografii de tip bokeh (cu acel fundal blurrat ce in trecut puteau fi realizate numai cu un aparat foto performant), acum ies superb utilizand numai telefonul P10. Camera dispune de 2 x zoom digital, de functii precum Panorama, Slow Motion, HDR, focus prin comanda tactila, detectarea fetei prin intermediul autofocuslui pe baza de LASER si realizarea de fotografii in conditii de luminozitate scazuta cu ajutorul blitului in doua tonuri de care dispune camera duala a telefonului P10. Sa mai mentionam si faptul ca senzorul camerei de pe spatele telefonului P10 are o apertura f/2.2 (f/2.0 pe modelul P10 Plus) si ca poate capta video in format 2160 la 30 de cadre pe secunda.

Camera frontala este dotata cu un senzor de 8MP si cu apertura f/1.8 pentru grup selfies.

Mai jos aveti o galerie foto realizata cu camera principala a telefonului in conditii de luminozitate redusa si un video sample.

Baterie

Echipat cu o baterie Litiu-Ion incorporata (nedetasabila) de 3.200 mAh, Huawei P10 ofera pana la o zi de utilizare modica, insa beneficiaza de aceasta tehnologie de incarcare rapida prin incarcatorul cu care este livrat telefonul, astfel ca, in doar 30 de minute de incarcare bateria ajunge pana la 50%, ceea ce inseamna ca telefonul utilizatorului va fi mereu functional intr-un timp foarte scurt de asteptare, atunci cand e pus la incarcat.

Concluzie

Huawei P10 are toate caracteristicile si atuurile de a fi declarat unul dintre cele mai bune smartphone-uri anul acesta: dispune de un design elegant in culori indraznete (acest Greenery – verde viu testat de noi de exemplu), de o camera foto principala super capabila, de hardware care face ca experienta de utilizare sa fie fluida si o experienta software care iti va da motive de customizare a ecranului principal dupa bunul plac.

Plusuri:

estetica frumoasa cu linii de design taiate elegant cu ajutorul diamantului

incarcare rapida

hardware de top performant

camera foto exceptionala pentru un smartphone

pret mult mai bun comparativ cu cel al concurentei

Minusuri:

lipsa protectie la apa

ecranul nu dispune de acel strat anti bacterian

Daca anul acesta v-ati decis sa nu mai cheltuiti o suma imensa de bani pe un varf de gama, atunci Huawei P10 este cu siguranta algerea perfecta, fiind elegant, performant si dispune de o camera foto care bate multe telefoanel mobile disponibile in acest moment pe rafturile magazinelor.

Huawei P10 are un pret ce nu depaseste 2.500 de lei, mult sub pretul unui iPhone 7 sau al unui Galaxy S8 de exemplu. Diferenta de 500 pana la 1.000 lei, pe care ati fi cheltuito pe un iPhone sau un S8, o puteti da pe alte lucruri. Spre exemplu pe achizitia unei bratari de fitness Huawei, a unui smartwatch Huawei sau a altor gadgeturi care se incadreza intr-un astfel de buget si care pot fi utilizate impreuna cu telefonul P10.