Xiaomi anunta Mi 5X, cu design metalic, 4GB RAM si Snapdragon 625

Producatorul chinez Xiaomi anunta Mi 5X, cel mai nou smartphone din portofoliul sau, model ce vine sa inlocuiasca telefonul de nivel mediu de anul trecut si care imprumuta sistemul de camera duala de pe Mi 6, dar si un design care ne aminteste de iPhone 7 Plus.

Xiaomi a echipat noul telefon Mi 5X cu un display de 5.5″ in diagonala si rezolutie Full HD, cu chispetul Snapdragon 625, care ofera un procesor octa-core pe 64bit, 4GB memorie RAM si 64GB spatiu intern. De asemenea, dispune de o baterie de 3.080 mAh integrata in carcasa metalica a telefonului, carcasa care dispune si de un strat protector impotriva amprentelor si o camera duala pe spate care include doi senzori (12MP Wide Angle + 12MP Telephoto) cu ajutorul carora utilizator reuseste sa fotografieze la fel ca si cu un DSLR. Acel efect bokeh, in care fundalul din fotografie este blurat.

Mi 5X ruleaza noul ROM MIUI 9 bazat pe versiunea Android Nougat, astfel ca posesorii de astfel de telefoane vor avea acces la asistentul virtual.

Telefonul in varianta cu 4GB RAM are un pret de aproximativ 200 de euro si este comercializat in variante pe auriu, negru si rose gold, insa deocamdata numai in Asia.