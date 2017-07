Meizu lanseaza telefoanele Pro 7 si Pro 7 Plus, cu ecrane AMOLED pe fata si pe spate

In piata de smartphone inca mai este loc de inovatie, desi in ultimii ani majoritatea producatorilor ne-au arata ca nu prea au inspiratie cand vine vorba de a lansa ceva cu totul nou si inovator care sa duca aceasta industrie pe noi culmi.

Saptamana aceasta chinezii de la Meizu au lansat pe piata doua telefoane cel putin interesante — Meizu Pro 7 si Pro 7 Plus, si asta in primul rand pentru ca ele vin dotate cu ecrane AMOLED tactile atat pe fata, cat si pe spate. Modelul standard beneficiaza de un ecran cu diagonala de 5.2″ pe partea din fata si rezolutie Full HD, in timp ce modelul plus dispune de un ecran cu diagonala de 5.7″ si rezolutie Quad HD (2k).

Have a look at the red Meizu PRO 7. pic.twitter.com/rxdJwB8ce0 — Ard Boudeling (@ArdCB) July 26, 2017

Ambele telefoane Pro 7 sunt echipate cu procesoare MediaTek Helio (Helio X30 pe modelul Plus, Helio X25 pe modelul standard), cu 4GB RAM + 64GB ROM modelul standard si 6GB RAM + 128GB ROM modelul Plus. De asemenea, sunt dotate cu baterii de 3.000 mAh, respectiv 3.500 mAh cea din urma beneficiind si noua tehnologie de incarcare rapida mCharge 4.0 care permite incarcarea pana la 67% in doar 30 de minute, conform anuntului facut de producator.

In plus, camera foto frontala este doata cu un senzor de 16MP, iar sistemul dual de pe spate este compus din doi senzori de 12MP (unul color + unul alb negru) cu apertura f/2.0 care promit fotografii de mare calitate chiar si in conditii de luminozitate redusa. Amebel modele ruleaza un custom ROM Flyme OS bazat pe versiunea Android Nougat.

Meizu va incepe comercializarea noilor telefoane cu display pe ambele parti din 5 august si cere 430$ pe modelul standard, 530$ pe modelul plus.