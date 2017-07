Desginul telefoanelor Google Pixel 2, va arata asa!

Ne apropiem cu pasi repezi de acea perioada din an cand Google lanseaza noi smartphone-uri pe piata. Si chiar daca brandul Nexus nu mai exista, fanii celui mai raspandit sistem de operare mobil, vor avea parte de doua telefoane Google Pixel 2 anul acesta produse ca si in 2016, de catre producatorul HTC.

O serie de randari in CAD au fost date publicitatii care conform surselor lor sustin ca reprezinta in proportie de 99% acuratete designul final al celor doua modele: Pixel 2 si Pixel 2 XL. Iar daca aceste surse destul de credibile in trecut detin informatiile corecte, atunci inseamna ca avem parte de doua vesti nasoale.

In primul rand, Google si HTC ar fi optat pentru scoaterea mufei jack de 3.5mm lasandu-ne pe noi, fanii acestor telefoane sa alegem una din cele doua optiuni disponibile in lipsa mufei: fie va trebui sa achizitionam un adaptor pentru portul USB-C dat fiind faptul ca peste 95% din actualele casti au o mufa de 3.5mm, fie sa apelam la casti wireless.

A doua stire proasta este posibila protuberanta a camerei foto de pe spate datorita implementarii unui sistem de stabilizare optica a imaginii, care, pe langa faptul ca ar putea expune telefonul la zgarieturi in contactul sau cu suprafetele plane, il va face sa “danseze”, sa aiba acel joc din cauza ca spatele telefonului se va sprijini in lentila camerei principale.

Desigur, ca in acest moment speculam pe marginea informatiilor si a randarilor CAD disponibile, insa sura este una destul de credibila, lucru ce ar putea face ca o parte din clientii de Pixel sa se reorienteze catre alte gadgeturi de tip smartphone anul acesta.

Sa speram ca Google nu va face o astfel de gafa si ca telefoanele vor avea un design perfect plat in cee ce priveste camera foto. Cu lipsa jack-ului audio de 3.5mm cred ca ne vom putem obisnui.