Galaxy Note 8 in cele mai clare imagini de pana acum

Pe parcursul ultimelor luni s-a speculat foarte mult despre lansarea lui Galaxy Note 8, ba chiar am avut ocazia sa vedem si cateva imagini cu ceea ce ar putea fi designul sau, insa saptamana aceasta avem parte de cele mai clare imagini de pana acum cu acest phablet cu S Pen.

Terminalul Note 8 urmeaza sa fie lansat pe data de 23 august, la New York, in cadrul unui mare eveniment Samsung Mobile Unpacked. Noua generatie va fi primul model ce va dispune de o camera duala pe spate si noul chipset Exynos 9. De asemenea, in unele regiuni Samsung va comercializat o varianta cu procesor Snapdragon 835.

Comparativ cu modelul Note 7 care a fost restras definitiv de pe piata in prima jumatate a anului in cauza riscului de incendiu (vandut vara aceasta sub denumirea Note 7 Fan Edition cu o noua baterie), Galaxy Note 8 va fi dotat cu un display cu diagonala de 6.4″ care va beneficia de noul panou Infinity Display, tehnologie intalnita pe seria Galaxy S8. De altfel, Note 8 va mosteni mare parte din aspectul telefoanelor S8, inclusiv protectia IP68 la apa.

Restul specificatiilor asteptate sunt cel putin 4GB memorie RAM, un nou S Pen, si o baterie de minim 3.300 mAh. In imaginile scurse saptamana aceasta putem vedea modelele in variante Midnight Black (negru) si Gold (auriu).

In ceea ce priveste pretul lui Note 8, Samsung este asteptat sa vanda phablet-ul incepand cu luna septembrie la un pret de cel putin 900 – 1000 euro.

