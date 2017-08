Facebook ar putea lansa un terminal de videochat inteligent pentru acasa

Dupa zvonurile care sugerau ca Facebook Inc lucreaza la realizarea unui gadget modular ce ar putea avea si functionaliatea unui smartphone, iata ca, saptamana aceasta avem parte de noi informatii din interiorul celei mai utilizate retele de socializare din lume.

Facebook pare ca o ia incet dar singur pe drumul producatorilor de echipamente hardware. Dupa achizitia Oculus si zvonurile aparute despre acel presupus smartphone/camera gadget, saptamana aceasta aflam ca Facebook lucreaza la un terminal de videochat pentru acasa. Un terminal cu display tactil a carui diagonala masoara intre 13 si 15 inci.

Terminalul de video conferinte al celor de la Facebook ar putea rula Android si va dotat cu o camera inteligenta cu unghi larg, precum si cu microfoane si difuzoare ce au la baza inteligenta artificiala. Mai mult, se vorbeste despre testele pe care compania deja le efectueaza (desi inca in faza de prototip) in casele catorva familii selectate.

Terminalul va costa cateva sute de euro si ar putea fi comercializat incepand cu prima jumatate a lui 2018.

In plus, se zvoneste despre alte produse hardware pe care Facebook Inc le-ar pregati. Unul dintre ele ar fi un Home Assistant (difuzor inteligent) similar cu Google Home, Apple HomePod si Amazon Echo.