HTC U11 REVIEW – Telefonul “simte cand e mangaiat”

HTC U11 REVIEW.

In fiecare an producatorii de smartphone-uri se intrec in idei inovatoare propunandu-ne tot felul de telefoane cu functii care mai de care mai interesante sau mai ciudate. Unele se dovedesc a fi utile, altele au mai mult rol de decor, de reclama.

Anul acesta HTC ne propune modelul U11 pe segmentul premium un telefon cu design care, cu siguranta, ca va atrage instantaneu privirile celor din jur nu doar prin aspectul sau, cat si prin performanta hardware-ului cu care este dotat telefonul.

Detaliem imediat.

Aspect / Afisaj

HTC U11 dispune de o estetica superba cu margini metalice frumos decupate si cu mare precizie. Restul telefonului fiind construit in mare parte din sticla printr-un procedeu denumit — Optical Spectrum Hybrid Deposition, prin care HTC a reusit sa asterne pe mai multe straturi si aleatoriu minerale pretioase care reflecta lumina intr-un mod unic, astfel ca telefonul va sari in ochii prietenilor din jur ori de cate ori il scoti la vedere, insa tot acest spectacol de lumina si culoare are loc pe partea din spate a telefonului.

Pe partea din fata telefonul U11 este dotat cu un panou Super LCD 5 care beneficiaza de rezolutie Quad HD (1.440 x 2.560 px) si doua difuzoare stereo cu tehnologie Boomsound, astfel ca U11 ofera o experianta vizual-audio asa cum cele mai multe varfuri de gama din 2017 nu o pot oferi utilizatorilor sai. Chiar daca ecranul sau nu dispune de acele margini super subtiri pe care le intalnim la modelele de smartphone Galaxy S8 sau LG G6, posesorii de HTC U11 primesc in schimb un telefon a carui margini permit interactiunea cu telefonul printr-o serie de senzori de presiune cu care este dotat telefonul. O caracteristica denumita Edge Sense de catre HTC, astfel poti activa camera foto, music playerul, lanterna, Wi-Fi-ul sau o anumita aplicatie numai prin exercitarea unui anumit nivel de presiune atunci cand il strangi in mana. La inceput, functia iti va parea ciudata si inutila dar cu fiecare zi de utilizare reusesti sa te obisnuiesti cu aceasta functie (sau poate nu). In cazul meu, am gasit nivelul ideal de presiune aplicata necesara (undeva intre 4 si 5) pentru activarea setarilor sau a aplicatiilor preferate (cel mai des utilizate).

Hardware

U11 a primit de la HTC noul procesor Snapdragon 835 (produs de Qualcomm), care ofera un modem cu viteze de pana la 1Gbps si acceleratorul grafic mobil Adreno 540. De asemenea, dispune de 4GB RAM + 64 GB sau 6GB RAM + 128 GB ROM (memorie interna ce poate fi extinsa prin slotul micro SD), configuratii care alaturi de sistemul Android 7.1.1 Nougat si noua versiune a interfetei grafice HTC Sense UI, ii permite sa performeze asa cum iti doresti sa o faca orice smartphone, adica, ireprosabil.

In testele benchmark HTC U11 a realizat un scor de 171.005 puncte in aplicatia AnTuTu, respectiv 1.895 puncte single-core si 6.391 puncte multi-core in aplicatoa Geekbench 4.

Din punct de vedere al conectivitatii telefonul U11 vine cu 4G LTE, cu Bluetooth 4.2, NFC,Wi-Fi 802.11 ac si USB-C, insa nu dispune de radio FM, de port infra rosu sau de jack audio de 3.5mm dar cel putin producatorul ofera o pereche de casti audio cu mufa pentru port USB-C, casti destul de interesante care dispun de tehnologie de anulare a zgomotului de fundal.

Sunetul redat de cele doua difuzoare stereo ale telefonului e intr-adevar peste ceea ce ofera oricare alt telefon premium din 2017, dar pentru asta trebuie sa auziti cu urechile voastre ca sa va convingeti de puterea lor.

Software

Experienta Nougat dublata de interfata grafica simplificata Sense UI aduce o experienta de utilizare fluida. Pe langa Edge Sense, U11 mai beneficiaza de functii software precum cea de citire a amprentelor si deblocarea telefonului, de functia Acustic focus implementata in aplicatia Camera despre care vom detalia ceva mai tarziu in review si de asistentul virtual HTC Sense Companion, care, desi e o inteligenta artificiala ce promite sa invete zilnic din comportamentul de utilizare al posesorului telefonului, pe mine nu m-a impresionat deloc, fiind aproape inutila.

Camera

Aici telefonul U11 exceleaza. Camera foto de pe spate cu al sau senzor de 12 mega pixeli, stabilizare optica a imaginii si autofocus instantaneu, iti permite sa realizezi fotografii deosebite si mai mereu focalizate asa cum trebuie. Dupa parerea mea U11 dispune cel mai bun focus in acest moment intalnit pe un smartphone .

Camera dispune si de ceea ce HTC numeste Acustic focus. Sa presupunem ca facem zoom pe televizorul din camera in timp ce de afara se aud alte zgomote, prin intermediul functiei acustic focus in timp ce facem zoom sunetul se amplifica, devine tot mai puternic dinspre televizor in timp ce restul sunetelor din exterior sunt izolate de aceasta functie a telefonui. Functia acustic focus e foarte cool de folosit atunci cand sunteti pe strada si vreti sa inregistrati ceva fara zgomot de fundal.

Camera frontala pentru selfies dispune de un senzor de 16 mega pixeli cu unghi larg, ce permite realizarea de selfie-uri de grup la o calitate buna. Avand in vedere ca tot mai multi oameni utilizeaza telefonul pentru stream live (Facebook, YouTube, Periscope, etc) si/sau pentru vlogging, ar fi fost foarte util ca HTC sa introduca pe aceasta camera frontala o tehnologie de stabilizare optica a imaginii.

Baterie

HTC a decis sa echipeze acest telefon cu o baterie de doar 3.000 mAh, astfel ca nu veti beneficia de mai mult de 12-14 ore de utilizare, adica, o zi dupa care necesita reincarcare. Cred ca nici nu a fost in planul celor de la HTC ca bateria sa tina mai mult de o zi si asta pentru ca oricum seara cand ajunge acasa, posesorul lui il va pune la incarcat. Bateria se incarca de la 0 la 100% in aproximativ 50 de minute, multumita tehnologiei Quick Charge a celor de la Qualcomm.

Concluzie

Pentru prima data in ultimii ani HTC reuseste sa produca un smartphone de top care sa se ridice la nivelul concurentei. Totusi, nu credem ca U11 va reusi sa castige premiul pentru ‘Cel mai bun smartphone in 2017’ anul acesta, avand o concurenta foarte serioasa. Insa telefonul performeaza foarte bine, dispune de o estetica luxurianta cu protectie la apa si de o camera foto meseriasa, justificandu-si astfel pretul. Eu am avut ocazia sa testez modelul alb insa, va recomand, sa testati daca aveti unde varianta U11 pe rosu. O sa intelegeti de ce, atunci cand il veti tine in mana)

Plusuri:

hardware top of the line

camera foto cu focus tactil instantaneu si inregistrare video cu acustic focus

display 2K

protectie la apa

2 difuzoare stereo

Minusuri:

capacitatea bateriei putea fi mai mare

lipsa jack 3.5mm

lipsa port infra rosu

HTC U11 poate fi achizitionat la abonament sau la liberi de la operatorii telecom locai sau din retail. Noi va recomandam oferta de preturi a magazinului eMAG.