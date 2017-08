Ecran POLED pe telefonul LG V30. Lansarea are loc pe 31 August

Din 2015, de la lansarea telefonului G Flex 2, LG Electronics nu a mai lansat telefoane a caror display sa beneficieze de tehnologia Plastic OLED (tehnologie mult imbunatatita intre timp), dar acest lucru se va schimba pana la finele acestei luni, atunci cand producatorul sud coreean va lansa pe piata LG V30, un varf de gama care promite o serie de noutati printre care doua display-uri ca pe LG V20 si o camera duala pe spate la fel ca pe G6.

Asadar, ecran POLED pe telefonul LG V30 din material plastic care va permite producatorului sa realizeze un smartphone cu margini foarte subtiri (cu pana la 20% mai ingusta in partea de sus si pana la 50% in partea de jos) si bine rotunjite la colturi, dupa cum o arata si imaginea expediata de producator pe adresa redactiei. Ceea ce inseamna ca telefonul va imita in mari proportii estetica lui Galaxy S8, dar cu o tehnologie mai putin fragila, si anume plastic in loc de sticla.

Acest display POLED FullVision va fi protejat totusi de un strat de sticla Gorilla Glass 5 si va avea rezolutie Quad HD+ (1.440 x 2.880 pixeli).

Nefiind inca lansat, despre restul specificatiilor se stie doar la nivel de zvon ca LG Electronics va opta pentru procesorul octa-core Snapdragon 835, ii va oferi 4GB memorie RAM si o camera duala pe spate a carui unghi de deschidere va fi cel mai mare de pana acum pe un smartphone, si anume apertura f/1.6.

Ramane sa primim confirmarea oficiala de la LG, pe 31 august, asta daca nu cumva vor fi scurse din nou in presa inainte de evenimentul de lansare.

Ce parere aveti despre urmatorul smartphone LG din seria V?