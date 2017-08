Casca hands-free Xiaomi Mi Bluetooth Headset Review.

De ceva vreme cautam sa imi iau o casca Bluetooth, un hands-free, fiindca e de-a dreptul enervant sa tot scoti telefonul din buzunar la fiecare apel telefonic, mai ales cand te afli la volan sau cand ai nevoie de ambele maini in diferite activitati zilnice, astfel ca un handsfree este binevenit.

Imi doream ceva care sa nu fie prea scump dar in acelasi timp o casca care sa se auda clar si sa tina bateria suficient cat sa imi fac treaba in timpul zilei. Si, cum toata lumea lauda Bluetooth-urile Plantronics pentru raportul lor bun calitate – pret, ma gandeam sa fac si eu o alegere similara insa a venit propunerea celor de la Gearbest, care mi-au trimis o casca Xiaomi. Mai exact, modelul Xiaomi Mi Bluetooth Headset (nr model LYEJ02LM).

Design

Hands-free-ul celor de la Xiaomi este construit din material ABS (Acrylonitrile butadiene styrenex – material termo-plastic polimer utilizat des la printarea 3D) si este foarte compact si usor la numai 6.5 grame ale sale. Casca beneficiaza de un strat de protectie la apa si grasimi, perfect pentru perioadele cand afara este extrem de cald si transpiri. In partea superioara unde se afla difuzorul acoperit de o husa de silicon este amplasat butonul de pornire care are si functionalitate de a prelua apelurile telefonice.

Tot acolo se afla si cele doua butoane de volum care au si functia de schimbare a melodiilor printre alte, in timp ce la capatul celalalt se afla portul micro USB pe unde poate fi incarcata casca Bluetooth, iar imediat in vecinatatea lui se afla LED-ul pentru notificari (rosu cand incarca sau cand bateria e pe terminate si albastru cand porneste si e activ sau cand bateria e incarcata full).

In cutia in care este livrata casca se mai gasesc cablul USB-micro USB, manualul de utilizare (insa atentie e doar in limba chineza daca e achizitionat din China, dar, oricum, nu aveti nevoie de unul deoarece conectarea si setarea se face foarte usor) si 3 rezerve pentru casca din silicon in cazul in care se deteriorieaza in timp sa poata fi schimbat pentru ca, casca sa stea confortabil in ureche.

Hardware

Casca Xiaomi beneficiaza de tehnologie Bluetooth 4.1 compatibila cu retelele telecom 4G, astfel ca, conexiunea cu smartphone-ul este stabila si imediata. Xiaomi Mi Blueooth Headset este dotat cu un microfon cu tehnologie HD Calls ready dar si tehnologie pentru anularea zgomotului de fundal. Impedanta acestuia este de 32Ohmi, iar frecventa de raspuns este 20Hz – 40 KHz.

Sunetul redat de difuzorul acestei casti hands-free in convorbirile telefonice sau in timp ce ascultati muzica este peste asteptari, avand in vedere pretul ei. Uneori, cand volumul este dat la maxim, devine deranjat pentru ureche necesitand imediat un volum mai mic. In conversatiile telefonice interlocutorul este auzit foarte clar prin aceasta casca si permite conversatii de tip conferinte in trei persoane si poate fi conectata cu doua gadgeturi simultan.

Bateria

Hands-free-ul Xiaomi este dotat cu o baterie Li-Ion de 60 mAh, care ofera pana la 3 ore continuu de conversatii telefonice sau de ascultat muzica si pana la 100 de ore de standby. Incarcarea se face in ceva mai mult de o ora prin intermediul cablului USB-micro USB inclus in pachet, pe care il conectati la cascsa si la un PC, laptop sau o alta sursa de curent cu port USB care permite incarcarea. Personal incarc cascsa de fiecare data cand utilizez laptopul, astfel e mereu pregatita de plecare si cu bateria full.

Concluzie

Xiaomi Mi Bluetooth Headset este una din cele mai bune casti hands-free de buget pe care le-am utilizat pana in prezent si-o recomand celor care sunt in cautarea unui model ce e usor de incarcat, rezista la transpiratie si grasimi, beneficiaza de tehnologie Bluetooth compatibila cu retelele 4G ale operatorilor telecom (HD Voice) si permite conversatii in trei.

Pretul acestei casti bluetooth variaza intre 120 si 130 de lei in retailul romanesc, insa daca aveti rabdare sa va vina din China, va recomandam Gearbest, de unde o puteti cumpara la doar 11$, aproximativ 50 de lei. Casca este disponibila atat pe negru (model testat de noi), cat si pe alb.