Cum arata telefonul Apple iPhone 8 si pe ce culori va fi disponibil

Acum ca productia in masa a urmatoarei generatii de Apple iPhone este in plina desfasurare pe liniile de asamblare ale uzinelor Foxconn din China, au inceput sa apara tot mai multe informatii si imagini despre iPhone 8, dar si despre modelele iPhone 7S si 7S Plus.

Cum arata telefonul Apple iPhone 8?

Apple va lansa pe 7 septembrie 2017 trei telefoane: cele doua modele iPhone 7S si iPhone 7S Plus cu ecran LCD de 4.7″ si 5.5″ in diagonala, respectiv modelul iPhone 8 cu ecran OLED de 5.8″ si margini foarte subtiri.

Daca modelele 7S vor fi considerate un upgrade ale modelelor iPhone 7 si 7 Plus de anul trecut, iPhone 8 va fi versiunea aniversara care aduce marea schimbare in ceea ce priveste configuratia hardware si aspectul telefonului iPhone.

Apple va comercializa noua generatie de iPhone in trei culori: auriu, argintiu si negru (vezi foto), toate cele trei modele beneficiind de o carcasa din sticla.

In ceea ce priveste senzorul pentru amprente Touch ID, se pare ca el va fi amplasat frontal sub sticla ecranului in timp ce camera foto principala va fi amplasata vertical pe spatele telefonului, explicatia fiind ca noul iPhone va beneficia de realitate augmentata, iar telefonul va fi utilizat in modul landscape de catre utilizatori, astfel ca, in aceasta pozitie camera va fi orientata ideal pentru noua tehnologie. Daca ar fi fost pozitionata la fel ca pe modelul de anul trecut, in momentul in care telefonul va fi utilizat in modul landscape lentilele camerei foto de pe spate ar fi rasturnate.

Conferinta de presa anuala dedicata lansarii telefoanelor iPhone urmeaza sa fie anuntata oficial de Apple pe parcursul acestei luni, insa stim deja ca data de lansare are loc de obicei in prima saptamana a lunii septmbrie, astfel ca 7 septembrie pare a fi ziua in care noile telefoane vor debutat pe piata.