Lenovo lanseaza telefonul K8 Note

Lenovo a anuntat saptamana aceasta lansarea unui nou smartphone cu carcasa metalica sub seria K. Noul model poarta denumirea Lenovo K8 Note si este un smartphone de buget ce masoara 8.5 mm grosime, cantareste 180 de grame si ruleaza sistemul mobil de operare Android Nougat, versiunea 7.1.1.

K8 Note dipsune de un display IPS de 5.5″ in diagonala cu rezolutie Full HD (401ppi) si sticla curbata 2.5D, este echipat cu procesorul deca-core Helio X23 si va fi comercializat in variante cu 3GB RAM + 32GB ROM si 4GB RAM + 64GB ROM.

In plus, telefonul este dotat cu o baterie Li-Polymer de 4.000 mAh, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, senzor pentru amprente, o camera duala pe spate cu senzori de 13MP + 5MP pentru profunzime (blit in doua tonuri) si o camera frontala pentru selfies cu senzor de 13MP.

Pretul modelului K8 Note in varianta cu 3GB RAM este de aproximativ 175 Euro, in timp ce modelul cu 4GB RAM costa cu 10 euro mai mult.

Comercializarea acestui model K8 Note va incepe din data de 18 august (in variante pe negru si pe auriu), insa nu avem niciun fel de informatie daca sau cand va ajunge pe piata din Romania.