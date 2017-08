De ce retailul romanesc nu e pregatit de cresterea vanzarilor online si platile cu cardul

Se vorbeste des despre faptul ca romanii evita sa isi faca cumparaturile online, mai ales prin plata cu cardul, acestia preferand de cele mai multe ori optiunea ramburs ori sa-si faca cumparaturile in persoana din supermarketurile de cartier sau din mall-uri.

Procentul romanilor care isi fac cumparaturile online este unul foarte mic la nivel de tara, daca e sa il comparam cel al altor tari din vest. Totusi, in ultimii ani multe sondaje de opinie si statistici au relevat faptul ca romanii incep sa prinda incredere in acest tip de tranzactii online efectuate prin intermediul unui calculator/smartphone conectat la internet, numai ca, odata cu cresterea volumui de comenzi online magazinele de retail de la noi par sa nu mai faca fata, par ca nu sunt pregatite de o crestere a consumului online. In special in preajma unor campanii de reduceri masive de pret (nu, acest articol nu este despre modul cum se fac reducerile la acesti retaileri).

De curand, am avut parte de doua experiente neplacute cand vine vorba de retailerii online si nu de orice retaileri, ci de doi dintre cei mai mari din piata romaneasca de retail: eMAG si Altex. Si am sa incep cu primul.

Acum aproximativ doua saptamani (1 august) am plasat o comanda online pe eMAG, magazin de la care speram sa primesc de pe o zi pe alta o serie de produse de ingrijire personala: sampon, sapunuri, ceara de par, deodorant stick, etc. O comanda mica ca suma totala pentru magazin, insa plata a fost efectuata in avans, cu cardul. Nici prin cap nu mi-a trecut ca in aceasta perioada de vara, cand majoritatea romanilor (clientilor) sunt in concediu, cei de la eMAG vor avea probleme cu livrarile. Dupa doua zile de asteptat si realizand ca, comanda mea nu va ajunge mai repede de 3-4 zile, am decis sa o anulez. De retinut, ca orice firma de curierat privat care se respecta este in stare sa livreze colete pe traseul Bucuresti – Timisoara peste noapte, adica in maxim 24 de ore de la plasarea unei comenzi online. Lucru care nu s-a intamplat cu comanda mea plasata la eMAG, motiv pentru care am anulat-o. Astfel, pe langa zilele trecute deja in asteptarea livrarii produselor s-au mai adaugat alte doua zile de asteptare ca sa imi fie returnati banii in cont. De retinut, ca acesti bani va sunt returnati in maxim 14 zile de la anularea unei comenzi, conform emailului trimis de eMAG pentru a-mi confirma anularea. Eu am fost mai norocos! Dupa numai doua zile si intr-o zi de Sambata, aveam deja banii inapoi in cont, insa ce voiam sa subliniez la aceasta experienta neplacuta cu cei de la eMAG, e faptul ca clientii care efectueaza comenzi cu sume totale mici nu par a fi o prioritate pentru eMAG. Focusul lor fiind cel mai probabil pe comenzile a caror volum si suma totala depaseste un anumit prag indiferent ca vorbim de plata cu cardul, ramburs sau prin alta metoda de plata.

Dupa aceasta experienta neplacuta cu eMAG si la o saptamana si jumatate distanta, am decis sa efectuez o alta comanda online de aceasta data la Altex, observand ca si ei au listate produse de ingrijire personala pe magazinul online. Ce nu am vazut eu la momentul plasarii comenzii (10 august 2017), e ca jumatate din produsele comandate aveau statutul “disponibil la comanda“, astfel ca, in momentul de fata mi-au fost livrate numai doua produse din cele 4 comandate, si acestea expediate pe facturi si in pungi separate dar branduite Altex, urmand ca restul de produse ramase din comanda plasata online si achitata in avans cu cardul sa imi fie livrate, probabil, in zilele urmatoare. Nu va mai spun despre experienta neplacuta cu firma de curierat Nemo, despre aceea ramane sa va povestesc intr-un articol viitor, doar precizez faptul ca, ambalajul (cutia de carton) unuia din cele doua produse a sosit deteriorat.

Una peste alta, dupa aproape 2 saptamani de incercari de achizitionare online de produse de ingrijire personala, nici in ziua de azi nu am reusit sa le primesc pe toate. Vorba aia: spala-te pe cap cu ele, daca poti! Lucru care ma face sa ma intreb daca magazinele de retail de la noi, oare, sunt pregatite de cresterea procentului achizitiilor online, mai ales ca nici curierii nu sunt suficient de motivati sa livreze la timp de cele mai multe ori, cu toate ca sunt sub contract cu magazinele de retail. E de inteles faptul ca toata lumea isi doreste un profit in crestere, insa trebuie sa si fi pregatit sa gestionezi un astfel de volum de vanzari in crestere.

Nu stiu care sunt prioritatile la aceste magazine de retail online cand vine vorba de comenzile clientilor, insa, cu siguranta ca clientii care platesc cu cardul, mai ales cei care fac achizitii de produse pe sume mici, nu par a fi o prioritate pentru magazine ca eMAG si Altex. Este probabil si motivul pentru care multi romani prefera achizitia de tip ramburs in detrimentului celei cu cardul, fiindca riscul de a ramane cu banii blocati cel putin o saptamana de zile (in cazul in care decizi sa anulezi o comanda pentru intarzieri de livrare, ori din alte motive) e destul de mare.

Astfel de experiente negative sunt motivele pentru care multi romani prefera sa plaseze comenzi online pe magazine din afara, cum sunt Amazon, eBay sau chiar magazine din Asia (din China si Hong Kong in special) si nu ne-ar mira ca acesti giganti retail sa se orienteze intr-un viitor apropiat si catre piata romaneasca.

Nu va recomand achizitionarea online de produse ce va sunt necesare imediat (a doua zi), mai ales daca nu sunteti din Bucuresti.

Cum a fost experienta voastra de cumparaturi online vara aceasta?