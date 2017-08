Huawei Mate 10, primul smartphone fara margini al chinezilor

Dupa lansarea pe piata a varfului de gama din 2017, P10, model ce nu s-a integrat in trendul actual impus de producatori ca Samsung si LG, si anume telefoane al caror display sa beneficieze de margini extrem de subtiri, iata ca, Huawei se pregateste de lansarea primului smartphone cu un astfel de ecran.

Huawei Mate 10, succesorul lui Mate 9, va fi primul model din noul val de telefoane cu Android ce va benficia de un astfel de display, telefoanele pe care producatorul chinez le pregateste pentru a doua jumatate a acestui an. Insa pana la lansarea lui care ar putea avea loc in cadrul evenimentului IFA 2017 de la Berlin, au aparut o serie de imagini in care apare acest presupul model Mate 10.

In ceea ce priveste caracteristicile lui Huawei Mate 10, el este asteptat sa soseasca cu un ecran de 6.1″ in diagonala si rezolutie Quad HD, sa fie echipat cu noul procesor Kirin 970, cu 6GB memorie RAM si 64GB memorie interna, o baterie a carei capacitati va fi undeva in jurul a 4.000 mAh + tehnologie de incarare rapida si va rula Android 7.0 Nougat. In plus, Huawei Mate 10 va dispune de o camera duala pe spate cu tehnologie Leica.

Despre pretul si disponibilitatea acestui model de smartphone Huawei nu stim decat ca va costa in jurul a 1.000$, si cel mai probabil va disponibil si in Romania prin magazinele de retail.