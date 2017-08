HMD Global lanseaza Nokia 8, varf de gama cu Dual-Sight si Snapdragon 835

In cadrul unui eveniment de presa organizat la Londra (partial transmis in direct pe internet), compania HMD Global licentiata pentru a produce si comercializa telefoane sub brandul finlandez Nokia, a anuntat lansarea varfului de gama mult-asteptat de o lume intreaga inca de cand a intrat pe piata sistemul mobil de operare Android.

Noul smartphone poarta denumirea Nokia 8 si reprezinta cel mai performant smartphone creat vreodata sub acest brand.

Realizat dintr-o singura bucata de metal finisat pana in punctul in care suprafata sa devine lucioasa (numai pe anumite culori), Nokia 8 masoara 7.9mm grosime si va fi disponibil in variante pe culorile: Albastru slefuit, Albastru temperat, Otel si Aramiu slefuit conform site-ului Nokia.

Ecranul IPS al telefonului Nokia 8 masoara 5.3″ in diagonala si dispune de rezolutie Quad HD (1.440 x 2.560 pixeli), insa nu dispune de acele margini extrem de subtiri pe care le-am vazut la o parte din varfurile de gama ale producatorilor concurenti. De asemenea, ecranul este protejat de un strat de sticla 2.5D Gorilla Glass.

Printre caracteristicile sale importante foto/audio/multimedia se numara functia Dual-Sight a camerelor foto (o premiera pentru industria mobila), care permite posesorului telefonului sa filmeze si sa transmita in timp real (prin Facebook Live si YouTube Live) atat cu camera frontala, cat si cu cea de pe spate (#bothie cum au poreclit metoda cei de la HMD Global). O alta functie foarte interesanta este tehnologia audio stereo cu care este echipat telefonul: OZO spatial 360, ce permite inregistrarea de videoclipuri in format 4K cu audio 360 spatial (mai jos aveti un clip care demonstreaza capabilitatea aceasta a lui Nokia 8). Telefonul este dotat cu o camera duala pe spate cu senzori de 13MP RGB + 13MP Monocrom si o camera frontala cu senzor tot de 13MP.

Nokia 8 este echipat cu procesorul octa-core Snapdragon 835, vine cu 4GB memorie RAM si va fi disponibil in variante cu 64GB in toate culorile, respectiv 128GB dar numai in varianta pe albastru slefuit/stralucitor.

HMD Global va incepe comercializarea telefonului din septembrie, pretul lui fiind de 600 euro.