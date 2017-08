Pretul telefoanelor Lenovo Moto E4 si E4 Plus in Romania

Dupa aparitia telefoanelor din gama Moto G5 pe piata romaneasca, iata ca, Lenovo Romania, anunta si intrarea smartphone-urilor Moto E4 si Moto E4 Plus, doua modele de nivel mediu ce ruleaza sistemul mobil Android Nougat.

Telefonul Lenovo Moto E4 dispune de un ecran 720p HD de 5 inci in diagonala si dispune de o baterie de 2.800 mAh care ofera o autonomie de o zi intreaga cu o singura incarcare, in timp ce modelul Lenovo Moto E4 Plus pune la dispozitia utilizatorilor un senzor de amprente, o camera principala de 13 MP cu autofocus, precum si o camera frontala de 5 MP cu blit pentru fotografii clare chiar si in conditii de luminozitate scazuta.

Ambele telefoane ruleaza sistemul de operare Android, versiunea Nougat.

Pretul telefoanelor Lenovo Moto E4 si E4 Plus

In ceea ce priveste pretul telefoanelor Lenovo Moto 4 si E4 Plus si disponibilitatea lor pe piata noastra, ele vor intra foarte curand in oferta operatorului telecom Orange prin abonamentul Orange Me 18 (18 euro pe luna), la care clientul va mai achita 45 de euro pentru telefon. De asemenea, le veti gasi in oferta magazinelor de retail partenere producatorului chinez, la pret intreg. Insemnand 700 lei pentru modelul standard Moto E4, respectiv 1.000 lei pentru modelul Moto E4 Plus.