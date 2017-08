In paralel cu eclipsa totala de soare ce a putut fi vazuta astazi pe teritoriul Statelor Unite ale Americi, Google a tinut mortis sa faca public numele de cod pe care il va purta noua versiune de Android, versiune anuntata si disponibila in varianta preview pentru dezvoltatori inca din luna februarie a acestui an.

Astfel, Android 8.0 poarta numele de cod Oreo si va fi versiunea care ne va fi distribuita sub forma de actualizare de software in urmatoarele 12 luni de catre Google, producatorii de telefoane si operatorii telecom (speram noi cat mai repede).

Printre noutatile anuntate de Google pe noua versiune nume de cod Oreo, vom avea o secventa de boot up mult mai rapida, de fapt, de 2 ori mai rapida ca Nougat. De asemenea vom avea parte de aplicatii instant, ce vor putea fi rulate direct din browser, fara a necesita accesarea Google Play store, descarcarea si instalarea lor pe terminale.

O alta functie va fi Picture-in-Picture, una ce ne va permite sa rulam doua aplicatii in acelasi timp pe ecranul principal.

Google promite si o mult mai eficienta organizare a tot ceea ce ruleaza in fundal in sistemul sau mobil de operare, adica, mult mai putine aplicatii vor rula de capul lor in spate, astfel ca grija si atentia utilizatorului se va indrepta catre alte lucruri in timp ce autonomia bateriei deviceurilor care vor rula Android 8.0 Oreo ar trebui sa tina mai mult decat daca ar rula versiuni anterioare de Android (Nougat sau versiuni mai vechi).