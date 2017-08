Asus lanseaza telefoanele ZenFone 4 (sase la numar)

In cadrul unui eveniment ce a avut loc in Taiwan spre finalul saptamanii trecute, Asus, a lansat in ‘propria casa’ noua gama de telefoane ZenFone 4, care include nu mai putin de 6 modele: pe langa modelul standard ZenFone 4, mai avem ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max, ZenFone 4 Max Pro, ZenFone 4 Selfie si ZenFone 4 Selfie Pro.

ZenFone 4 este un smartphone dotat cu un ecran IPS LCD Full HD de 5.5″ in diagonala si protejat de un strat de sticla 2.5D Gorilla Glass atat pe fata, cat si pe spate, iar in partile laterale beneficiaza de o rama metalica. Noul model este echipat cu procesoarele Snapdragon 660 sau Snapdragon 630 (optional) si 6 sau 4 GB memorie RAM. De asemenea, vin in variante cu 64GB spatiu intern, o baterie de 3.300 mAh cu incarcare rapida, o camera principala duala (12MP cu f/1.8 + 8MP cu unghi larg) cu stabilizare optica a imaginii, o camera frontala la fel cu senzor de 8MP dar cu apertura f/2.0, senzor pentru amprente, port USB-C si doua slotui SIM.

ZenFone 4 va fi comercializat in variante pe culorile Moonlight White (alb), Mint Green (verde menta) si Midnight Black (pe negru).

Pretul telefonului nu a fost deocamdata dezvaluit, dar, probabil, ca vom afla aceste informatii atunci cand aceasta gama de telefoane ZenFone 4 va fi disponibla in Europa.