Specificatiile telefonului Moto X4 confirmate de un distribuitor oficial al Lenovo

Joi, 24 august, Lenovo ar trebui sa anunte lansarea smartphone-ului Moto X4, telefon al carui design si caracteristici hardware au fost dezvaluite din prea mult exces de zel al unui angajat al unui distribuitor oficial iranian al celor de la Lenovo.

Acest lucru ne spune cateva lucruri despre telefonul ce urmeaza a fi anuntat saptamana aceasta, si anume ca Moto X4 va fi un smartphone de nivel mediu dedicat pietelor emergente din Europa, Africa, Orientul Mijlociu si America de Sud.

Distribuitorul care a publicat cele doua imagini pe contul sau de pe Instagram ne dezvaluie specificatiile cheie ale telefonului:

Moto X4 va beneficia de un display IPS LCD de 5.2″ in diagonala cu rezolutie Full HD si o densitate de 424PPi. Telefonul este echipat cu un procesor octa-core de 2.2GHz, vine in variante cu 3 si 4 GB memorie RAM si 32GB spatiu intern pentru stocare fisiere. De asemenea, Moto X4 este dotat cu o baterie nedetasabila de 3.000 mAh, o camera duala pe spate cu senzori de 12MP + 12MP cu autofocus si blit in doua tonuri, in timp ce pe partea frontala va dispune de o camera cu un senzor de 16MP.

Motorola Moto X4 va fi un smarpthone dual SIM cu sloturi nano SIM.

Cam acestea sunt informatiile in acest moment despre Moto X4, mai ramane ca pe finalul saptamanii sa aflam detalii despre disponibilitate si pretul lui de la Lenovo.