Xiaomi lanseaza Redmi Note 5A, un phablet de buget

Saptamana aceasta producatorul chinez Xiaomi a lansat un nou terminal de tip phablet sub gama Redmi Note, modelul Xiaomi Redmi Note 5A, a carui specificatii promit o camera pentru selfies deosebite, o baterie a carei autonomie ofera 12 ore de gaming sau 10 ore de video playback continuu si un design metalic de calitate.

Redmi Note 5A dispune de un ecran LCD de 5.5″ in diagonala cu rezolutie HD (720 x 1.280 pixeli), este echipat cu procesorul octa-core Snapdragon 435, o baterie de 3.080 mAh si va fi disponibil in variante cu 2GB RAM + 16 ROM, 3GB RAM + 32GB ROM si 4GB RAM + 64GB ROM (ROM = memorie interna).

In plus, Redmi Note 5A este dotat cu o camera frontala cu senzor de 16MP pentru selfies si o camera principala pe spate a carui senzor este de 13MP.

Xiaomi comercializeaza de saptamana aceasta telefonul Redmi Note in China, in variante pe culorile Rose Gold, Champagne Gold si Platinum. Dar mai mult ca sigur ca il vom vedea si in oferta catorva magazine de retail de la noi.

Pretul telefonului incepe de la 90 de euro pentru varianta cea mai slab echipata hardware, si ajunge pana la 160 de Euro in varianta cea mai performanta.