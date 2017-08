Evolio anunta bicicletele electrice X-Bike

In ultimii ani brandul Evolio si-a diverisificat foarte mult portofoliul cu gadgeturi. Mai nou compania vinde drone, gadgeturi wearbale si chiar si biciclete electrice.

Astfel, Evolio isi anunta intrarea pe piata bicicletelor electrice prin lansarea a doua modele cu autonomie de 40 pana la 100 de kilometri.

Noile produse Evolio ofera trei moduri de propulsie In functie de preferinte: clasic, electric si hibrid. In modul hibrid pedalarea este asistata de motorul electric si permite o viteza de deplasare mult sporita cu un minim de efort fizic. Astfel X-bike are grija de buzunarul tau, costul deplasarii fiind la o fractiune din cel al deplasarii cu mijloace conventionale.

Modelul de top X-bike este o bicicleta de tip Mountain bike, cu suspensie duala reglabila, schimbator cu 21 de viteze, roti de 26”, cauciucuri Kenda adaptate atat deplasarilor pe sosea cat si incursiunilor „off-road”.

X-Bike permite deplasari cu viteze de pana la 40 Km/h In modul hibrid si de pana la 30Km/h In modul electric avand o autonomie de pana la 100 de Km in primul mod si de pana la 50 de Km in modul exclusiv electric.

Pentru necesitatile de deplasare urbana, Evolio lanseaza si o bicicleta ultracompacta: X-bike mini pliabila in doua puncte si care Incape In aproape orice portbagaj si cantareste doar 18 Kg., complet echipata.

X-Bike mini are un design modern si foarte ergonomic. Este confortabila, eficienta si sigura, avand suspensie fata hidraulica, frane disc si anvelope de 20 de inch cu jante din dur-aluminiu.

X-bike mini atinge viteze de pana la 25 Km/h in modul electric si de pana la 35 Km/h in modul hibrid iar autonomia este de 40 respectiv 90 de Km.

Bicicletele X-bike sunt dotate cu componente de inalta calitate: Baterii Samsung Li-Ion de 10,4 Ah, schimbatoare de viteza Shimano, frane disc, suspensie hidraulica si cadru pliabil din aluminiu. Modelele X-bike se incarca la prize de tensiune obisnuite, timpul de incarcare fiind de 2 pana la 3 ore. Bateriile sunt integrate In cadrul de Aluminiu al bicicletelor dar pot fi detasate.

Pretul recomandat de vanzare este 6.499 lei pentru modelul X-bike si 5.999 lei pentru modelul X-bike mini. Cei interesati pot testa produsele în showroom-ul din Bucuresti, aflat in strada Grigore Cobalcescu nr. 39.

Evolio ofera un discount de lansare de 25% pentru bicicletele achizitionate de pe site-ul www.evolioshop.com in perioada 23 August – 1 Septembrie.